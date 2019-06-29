Уборочную кампанию в Приволжье планируется начать через 10-12 дней

Активное внедрение передовых агротехнологий и наличие развитой системы орошения позволяет району занимать флагманские позиции в культуре земледелия губернии. Администрация района при поддержке областных властей ведет работу по улучшению жизни на селе.

Глава Приволжского района Евгений Богомолов возглавляет муниципалитет на протяжении полутора десятков лет. Он отмечает, что севооборот в хозяйствах района имеет свои особенности, с учетом наличия больших площадей под орошением: "На сегодняшний день в районе имеется 15,7 тыс. га мелиорируемых земель, четыре года назад площадь под поливом составляла 9 тыс. га. Соответственно меняется и севооборот, уклон делается в пользу экономически выгодных и экспортно ориентированных культур, дающих наибольшую отдачу при орошении: соя, кукуруза на зерно, картофель, овощные и садовые культуры".

Как рассказал замглавы района, руководитель Приволжского управления сельского хозяйства Александр Перфилов, общая площадь под посевами в районе составляет 66,8 тыс. га (+1,3 тыс. га по отношению к прошлому году). Под зерновыми культурами находится 34,5 тыс. га, из которых 23 тыс. га — яровые. Технические культуры размещены на площади 27,8 тыс. га (+4,3 тыс. га). Сои в этом году посеяно на 2,5 тыс. га больше, чем в прошлом, ее общая площадь составляет 13,4 тыс. га — это наибольший показатель среди районов области. Первенство район удерживает и по посевам ячменя, в этом году его площадь составила 19,5 тыс. га (+800 га).

"Посевную кампанию наш район закончил одним из первых в Самарской области, — сообщил Александр Перфилов. — Сейчас полным ходом идут работы по подготовке к уборочной кампании. Готовность в хозяйствах очень высокая.

В этом году не самые благоприятные погодные условия для растениеводства. Отсутствие влаги негативно сказывается как на яровых, так и на озимых посевах. В полях проводится полив, защита сельхозкультур и мониторинг состояния развития. Агрономические замеры температурного режима показывают, что на глубине 10 см температура достигает 37 градусов. Если жара простоит еще немного, то уборочную мы начнем уже через 10-12 дней".

В соответствии с задачами приоритетного федерального проекта "Экспорт продукции АПК" район готов к отгрузке речным транспортом с двух точек — это элеваторы в районе п. Садовый и с. Заволжье. Площадки на берегу Волги оборудованы всем необходимым для перевалки зернопродукции, уже сейчас на них ведется отгрузка зерна из урожая прошлого года.

Статус района высокой культуры земледелия Приволжье держит на протяжении нескольких лет. "Сельхозтоваропроизводители уделяют серьезное внимание внедрению передовых технологий, используя лучшие российские и зарубежные практики, а также обработке обочин и межников, борьбе с сорняками, — подчеркивает Евгений Богомолов. — Аграриев активно поддерживает областное правительство. В прошлом году объем субсидий составил 237 млн рублей. Строительство систем орошения субсидируется на 50% от стоимости понесенных затрат, а если строится система полива экспортно ориентированных культур, объем субсидий составляет 70%. Такой стимул позволил сделать значительный шаг в расширении орошаемых площадей на территории района.

У нас сформировался пул сельхозпредприятий, активно развивающих мелиорацию — "Сев 07", "Сад", "Новое Заволжье", КФХ Евгения Цирулева, Волгоградская агропромышленная компания".

Хозяйства района активно реализуют свою продукцию через торговые сети. Картофель, овощи, фрукты и ягоды, выращенные в Приволжье, давно полюбили самые взыскательные покупатели, а название района стало брендом, с которым ассоциируется высокое качество сельхозпродукции.

Ежегодно под занавес уборочной страды в районе проводится сельскохозяйственная выставка-ярмарка "Барыня-Картошка", которая собирает под сотню хозяйств и привлекает огромное количество покупателей. Нынешней осенью "Барыня-Картошка" пройдет в одиннадцатый раз. Ярмарка является значимой площадкой для популяризации сельскохозяйственной продукции местного производства. Выставка показывает достижения районного АПК и повышает престиж сельскохозяйственной отрасли всего региона.

Евгений Богомолов, глава Приволжского района:

— Наряду с развитием сельского хозяйства мы уделяем большое внимание комплексному обустройству жизни на селе. Район участвует в областных программах, направленных на создание комфортной среды и строительство дорог, обеспечение жильем молодых семей и совершенствование медицинского обслуживания. Вопросы, касающиеся создания благоприятных условий для жизни, решаются при активной поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, который чутко реагирует на запросы сельских жителей. В последние годы построено большое количество детских площадок, благоустроены внутридворовые территории. В этом году в селе Нижнепечерском был открыт ФАП. В райцентре реконструирована центральная площадь, сейчас идет работа по реконструкции центрального парка в Приволжье и в п. Ильмень, а также Приволжской школы № 1, самой крупной в районе. Учебное заведение получит новый спортзал и стадион с искусственным покрытием.