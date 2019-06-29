Животноводы Приволжского района намерены включиться в кооперативное движение

Семейная животноводческая ферма в селе Екатериновка производит ежедневно 500 литров молока. Вместе с молодняком поголовье составляет более 100 КРС черно-пестрой породы, половина из которых — дойные коровы.

Глава хозяйства Владимир Медведев всю свою жизнь посвятил животноводству. Зооинженер с дипломом Куйбышевского СХИ восемь лет проработал на ферме в Екатериновке главным зоотехником. Собственной фермой в родном селе Владимир Медведев обзавелся шесть лет назад. Здесь у него производственный комплекс и 49 га земли под кормовую базу.

"Сейчас идет заготовка сенажа в полиэтиленовой упаковке, — рассказал фермер. — Мы уже заложили 57 тюков, общим весом в 35 тонн". Консервация кормов позволит в зимнее время разнообразить рацион животных свежей травой и существенно повысить надои. Увеличение объемов производства является одной из главных задач по развитию фермы. Животные в хозяйстве находятся на беспривязном содержании. Дополнительные объемы кормов закупаются на соседней ферме у Алексея Симонова, который занимается растениеводством.

В годовом исчислении с одной дойной коровы хозяйство получает 4,3 тыс. кг молока. Областной Минсельхоз субсидирует молочное направление, перечисляя выплаты за каждый произведенный литр. Как отмечает фермер, одной из проблем развития малых форм хозяйствования является вопрос сбыта молока — его приходится продавать перекупщикам по низкой цене. Однако сегодня при поддержке областного Минсельхоза набирает обороты кооперационное движение на селе. Несколько хозяйств объединяются для создания замкнутой производственной цепочки: один заготавливает корма, другой выращивает скот и производит молоко, третий занимается сбытом. Благодаря укрупнению партий и гарантированной ритмичности поставок, молоко реализуется не перекупщикам, а напрямую переработчикам, причем по более высокой цене.

Первые кооперативы подобного типа, созданные в рамках нацпроекта, направленного на поддержку предпринимательства, уже начали работу в ряде районов области.

В планах фермера создать кооператив и построить новый коровник на 100 голов с молочным цехом.

В этом году хозяйство получило 2 млн рублей в виде льготного кредита под 5%. Сейчас такие займы доступны не только крупным хозяйствам. Это позволило Владимиру Медведеву приобрести пресс-подборщик, сеялку, косилку и погрузчик. Теперь необходим трактор и молоковоз, который позволит самостоятельно возить продукцию на перерабатывающие предприятия и сдавать ее на гораздо более выгодных условиях. Сегодня ряд хозяйств Приволжского района планирует объединиться в кооперативы. Предварительные переговоры с заинтересованными фермерами Владимир Медведев уже провел. По его словам, необходимо собирать вокруг себя людей, которые будут объединены общей идеей — развитием регионального животноводства.

Несмотря на все трудности, бросать ферму он не собирается. Сын охотно перенимает у отца навыки животноводства и со временем планирует возглавить ферму.