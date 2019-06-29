Активисты из Рождествено рассказали в Госдуме о проблемах "Самарской Луки"

Первый заместитель председателя комитета по экологии и охране окружающей среды Госдумы Николай Валуев провел совещание рабочей группы по совершенствованию законодательства об особо охраняемых природных территориях (ООПТ). В нем приняли участие активисты, проживающие на территории "Самарской Луки" — Евгений Злобнов, Андрей Пьянзин и Михаил Бочкарев.

Напомним, в последние годы жители правобережья обращаются к властям различных уровней с просьбой решить их проблемы, связанные с нахождением сельских поселения в границах нацпарка. Из-за этого возникают проблемы со строительством дорог и соцобъектов, использованием участков сельхозназначения, оборотом приусадебных земельных участков и недвижимости, газификацией и т. д.

Весной этого года депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что решением проблемы могло бы быть выведение поселений из состава национального парка.

На совещании заместитель директора департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ Надежда Нестерова отметила, что для выделения населенных пунктов из состава ООПТ необходимо поставить их территорию на кадастровый учет, так же, как и территории нацпарков и заповедников. Необходимых на эти работы в масштабах всей страны средств в бюджете сейчас нет и, по-видимому, не будет.

При этом уже принято точечное решение по Жигулевску — единственному городу в стране, оказавшемуся по неведомой ошибке в границах нацпарка в 2006 г., хотя ранее он в них никогда не был. На работу по установлению его границ уже выделено 16 млн руб., сообщила Надежда Нестерова. Она добавила, что таким образом будет исправлена ошибка, допущенная при определении внешних границ нацпарка "Самарская Лука".

Михаил Крейндлин из российского отделения Greenpeace заявил, что организация против вывода территорий населенных пунктов из состава ООПТ, так как это понизит уровень охраны природных объектов. Но в то же время он отметил необходимость установления четких границ населенных пунктов и национальных парков, а также внесения соответствующих изменений в 27 статью Земельного кодекса РФ.

На совещании прозвучали предложения внести изменения в законодательство, которые позволили бы на территории населенных пунктов, входящих в нацпарки и заповедники, вести строительство жилья, объектов социальной инфраструктуры, развивать сферу рекреации и т. д.

Андрей Пьянзин в своем выступлении предложил обратиться к архивным картам и документам советского времени, принимавшимся при создании ООПТ для восстановления исторически сложившихся границ с учетом развития населенных пунктов и сельскохозяйственных угодий.

В беседе с корреспондентом Волга Ньюс он также отметил, что поддерживает прозвучавшие на комитете предложения Николая Валуева по совершенствованию законодательства в области ООПТ. И подчеркнул, что на данный момент большую поддержку по селу Рождествено оказывает депутат Александр Хинштейн при содействии губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

"В случае, если предложение депутата Госдумы Александра Хинштейна будет принято, МПР необходимо четко обозначить границы ООПТ и поселений (последнее уже активно ведется в Ставропольском районе) в соответствии с существующим зонированием территории национального парка "Самарская лука", чем и определить полномочия работников нацпарка. В селах и деревнях должны жить по законам для людей, в частности, по Федеральному Закону № 131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления", Земельному и Градостроительному кодексам. Федеральный Закон № 33-ФЗ " Об особо охраняемых природных территориях" от 14.03.1995 г, написан с целью сохранения этих территорий и животного мира, интересы и нужды населения в нем не учтены, а люди все-таки не животные", — отметил Пьянзин.

Представитель экологического совета Самарского областного социально-экологического союза "Зеленая Лига" в г. Жигулевске Евгений Злобнов в своем вступлении определил приоритет постановки на кадастровый учет границ ООПТ (земель ООПТ) равнозначно, как и границ поселений именно с целью совместного существования на правах смежных землепользователей, что в принципе возможно даже без изменений в Федеральном законе № 33-ФЗ. Он вручил Николаю Валуеву письменное обращение глав сельских администраций правобережья, ранее направленное в ГД РФ.

Андрей Пьянзин также выразил надежду на положительное решение вопроса о выводе поселений из нацпарка "Самарская Лука", что даст возможность проживающему населению реализовать свои конституционные права.

Член инициативной группы Михаил Бочкарев в своем выступлении обратил внимание участников на схожесть проблем населения во всех ООПТ нашей страны. "Конечно, единства мнений во время обсуждения не наблюдалось, они носили почти противоположный характер, то есть наши проблемы на земле совсем иначе видятся и оцениваются в высоких кабинетах чиновников. Однако члены инициативной группы выполнили свою задачу, приняв участие в работе заседания рабочей группы, в своих выступлениях и прениях раскрыв реальное положение населения в границах ООПТ, его проблемы и надежды, предложив конкретные пути выхода из сложившейся ситуации", — говорит Михаил Бочкарев.









