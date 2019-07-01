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Кино Культура

В Тольятти приступили к съемкам фильма о танцоре брейк-данса

ТОЛЬЯТТИ. 1 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Тольяттинский режиссер, выпускник факультета журналистики Волжского университета им. Татищева Сергей Коптев приступил к съемкам нового короткометражного фильма с рабочим названием "Перевёртыш".

Фото: https://vk.com/novoekinotlt

Картина станет составной частью первого в истории Самарской области полнометражного киноальманаха. Фильм будет состоять из пяти короткометражных глав, события которых происходят в одной "вселенной" и взаимосвязаны между собой. Этот масштабный проект Сергей реализует совместно с режиссером и сценаристом Всеволодом Плаксеевым.

На данный момент известно, что в киноальманах войдет снятый в 2016 г. короткометражный фильм Сергея Коптева "Навсегда", его же фильм 2018 г. "#ShockoMania", а также фильм Всеволода Плексеева "Ежедневник", тоже выпущенный в 2018 году.

"Перевертыш" — это фильм о танцоре брейк-данса. По сюжету главный герой получает серьезную травму на танцевальном батле. В результате чего мир вокруг него в буквальном смысле переворачивается вверх ногами. Спустя многие годы он встречает танцовщицу, из-за которой он получил ту самую травму.

Главные роли достались танцорам брейк-данса Александру Евичу, Владу Прасолову и Надежде Ивановой. Также одну из главных ролей сыграет Яна Сараева, актриса театра МДТ. Ее персонаж ранее был задействован в фильме "Ежедневник".

За два съемочных дня в проекте приняли участие 72 человека. Массовые съемки прошли в ночном клубе MAISON и на Итальянском пляже в арт-кафе BARLETTO.

Впереди еще 3-4 смены, которые будут реализованы в июле.

Проект реализуется при поддержке Центра Российского кино г. Тольятти.

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