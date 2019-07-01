Начальником У МВД Самары назначен Вадим Ятайкин

В понедельник, 1 июля, личному составу Управления внутренних дел по Самаре представили нового руководителя — полковника Вадима Ятайкитна. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Вадим Ятайкин был назначен на новую должности приказом начальника областного полицейского главка. Ранее Вадим Ятайкин служил на должности заместителя начальника — начальником полиции УМВД России по Тольятти. Прежний руководитель У МВД России пор г. Самаре Дмитрий Блохин недавно ушел на пенсию.