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Начальником У МВД Самары назначен Вадим Ятайкин

САМАРА. 1 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 1 июля, личному составу Управления внутренних дел по Самаре представили нового руководителя — полковника Вадима Ятайкитна. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Вадим Ятайкин был назначен на новую должности приказом начальника областного полицейского главка. Ранее Вадим Ятайкин служил на должности заместителя начальника — начальником полиции УМВД России по Тольятти.

Прежний руководитель У МВД России пор г. Самаре Дмитрий Блохин недавно ушел на пенсию.

Вадим Ятайкин родился 7 февраля 1969 г. в Орске Оренбургской области. Окончил Уральский институт коммерции и права. В органах внутренних дел с 1991 года.
Он прошел все ступени оперативной работы, начиная с младшего инспектора уголовного розыска оперативно-поисковой группы, оперуполномоченного уголовного розыска до начальника отделения уголовного розыска отдела внутренних дел Ленинского района Орска. Работал первым заместителем начальника — начальником криминальной милиции отдела внутренних дел Ленинского района Орска, начальником отдела внутренних дел Ленинского района Орска, начальником ОВД по Жигулевску Самарской области.

С июля 2011 г. по февраль 2012 г. Ятайкин находился в служебной командировке на территории Северо-Кавказского региона и награжден медалью "За отличие в охране общественного порядка".

С апреля 2015 г. по май 2018 г. он возглавлял Отдел МВД России по Ставропольскому району. Ятайкин имеет звание полковника полиции.

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