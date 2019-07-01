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Преступления Происшествия

Уроженца Оренбургской области будут судить в Самаре за наркотики

САМАРА. 1 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Заместитель Куйбышевского транспортного прокурора утвердил обвинительное заключение по уголовному делу 23-летнего уроженца с. Липовка Бузулукского района Оренбургской области, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По версии следствия, в январе 2019 г. молодой человек в интернете договорился о работе наркокурьером с людьми, личности которых следствие не установило. Парень получал смс с адресами закладок. Из них он должен был забирать наркотик, фасовать его на более мелкие партии и делать закладки уже расфасованного "товара" в Самаре.

В конце января начинающий наркоторговец приобрел около 100 г смеси, содержащей производное N-метилэфедрона. В тот же день его задержали полицейские.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Промышленный районный суд Самары.

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