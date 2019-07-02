Банк "Открытие" открыл кредитную линию ГК "Устьянский лесопромышленный комплекс" (УЛК)

Банк "Открытие" открыл кредитную линию Группе компаний "УЛК" на сумму 725 млн долл. США со сроком действия до 25 декабря 2026 года. Линия открыта в рамках соглашения о сотрудничестве между банком "Открытие" и группой "УЛК", подписанного на Петербургском международном экономическом форуме-2019.

Эти средства будут направлены на текущий бизнес и инвестиционные проекты ГК "УЛК" - крупнейшего в России холдинга по заготовке и производству лесоматериалов.

ГК "УЛК" - динамично развивающаяся, инновационная компания. Является лидером по экспорту пиломатериалов в Китай. В 2011 году Группа компаний "УЛК" успешно запустила свой первый приоритетный инвестиционный проект в области освоения лесов, в который было вложено более 4 млрд рублей. На территории, где стоял лес, с нуля было организовано современное производство мирового уровня. В 2018 году создана новая холдинговая структура. В результате группа компаний "УЛК" стала крупнейшим в стране холдингом по заготовке и производству пиломатериалов.

ГК УЛК уделяет большое внимание социальным проектам, направленным на повышение благосостояния жителей Устьянского района и всей Архангельской области. Среди таких проектов - реконструкция районной поликлиники и гимназии, строительство Дворца спорта, поддержка и спонсирование детской хоккейной команды. На 2020 год запланировано строительство нового комплекса по производству пиломатериалов и пеллет (древесных топливных гранул). Реализация этого проекта планируется, в том числе при участии банка "Открытие".

Финансовая группа "Открытие" и Группа компаний "УЛК" также договорились о взаимовыгодном сотрудничестве как по продуктовой линейке банка, так и по продуктам других компаний финансовой группы.

Виктор Николаев, член правления банка "Открытие":

- В корпоративном бизнесе банк "Открытие" фокусируется на выстраивании долгосрочных отношений с компаниями - лидерами в своих отраслях. Нам импонируют компании, которые проявляют ответственный подход к бизнесу, имеют четкую и понятную стратегию развития. Для банка "Открытие" приоритетом служит финансирование высокотехнологичных инвестиционных проектов, нацеленных на развитие экспортного потенциала РФ. Мы уверены в синергическом эффекте при финансировании проектов ГК УЛК. Надеемся, что наше сотрудничество будет долгосрочным, эффективным и взаимовыгодным.

Татьяна Зенина, заместитель генерального директора по экономике и финансам группы компаний "УЛК":

- Наша группа активно развивается, впереди - реализация стратегически важных для нас инвестиционных проектов. И для нас было важным найти финансового партнера с экспертизой в отрасли, с пониманием задач, стоящих перед группой. Таким финансовым партнером для нас стал банк "Открытие". Уверены, что с поддержкой группы "Открытие" мы достигнем новых высот.