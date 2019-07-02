Банк "Открытие" запустил акцию "Шелковый путь"

В банке "Открытие" стартовала акция "Шелковый путь", которая позволит компаниям, работающим с китайскими партнерами, бесплатно совершать переводы в юанях, открывать расчетные счета в китайской валюте и долларах США, проходить валютный контроль по контрактам на учете.

Участвовать в акции смогут клиенты малого и среднего бизнеса, не имеющие счетов в иностранной валюте в банке. "Шелковый путь" позволит сделать бизнес с Китайскими партнерами еще выгоднее.

В рамках акции банк "Открытие" предоставляет участникам ВЭД дополнительные возможности по работе с китайскими партнерами: бесплатную проверку контрагента, перевод документов на китайский язык, а также уникальный сервис трекинга валютного перевода SWIFT GPI для расчетов в юанях. Участники акции смогут без комиссии воспользоваться опцией сопровождения ВЭД "под ключ", которая включает в себя персонального эксперта по всем вопросам ВЭД и валютного контроля, помощь в подготовке контрактов и профилактику нарушений валютного законодательства.

Акция продлится до 31 декабря 2019 года.

Подробности акции "Шелковый путь": https://www.open.ru/sme/actions?from=main_menu_sme#14