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Банк "Открытие" запустил акцию "Шелковый путь"

САМАРА. 2 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В банке "Открытие" стартовала акция "Шелковый путь", которая позволит компаниям, работающим с китайскими партнерами, бесплатно совершать переводы в юанях, открывать расчетные счета в китайской валюте и долларах США, проходить валютный контроль по контрактам на учете.

Участвовать в акции смогут клиенты малого и среднего бизнеса, не имеющие счетов в иностранной валюте в банке. "Шелковый путь" позволит сделать бизнес с Китайскими партнерами еще выгоднее.

В рамках акции банк "Открытие" предоставляет участникам ВЭД дополнительные возможности по работе с китайскими партнерами: бесплатную проверку контрагента, перевод документов на китайский язык, а также уникальный сервис трекинга валютного перевода SWIFT GPI для расчетов в юанях. Участники акции смогут без комиссии воспользоваться опцией сопровождения ВЭД "под ключ", которая включает в себя персонального эксперта по всем вопросам ВЭД и валютного контроля, помощь в подготовке контрактов и профилактику нарушений валютного законодательства.

Акция продлится до 31 декабря 2019 года.

Подробности акции "Шелковый путь": https://www.open.ru/sme/actions?from=main_menu_sme#14

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы "Открытие" входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания "Росгосстрах" (страхование), "Открытие Брокер" (брокерские услуги), Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие" (рынок пенсионных накоплений), АО "Балтийский лизинг", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА-(RU)") и Эксперт РА ("ruAA-"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.

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