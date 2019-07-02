Самарская область стала лидером в ПФО по динамике социально-экономических показателей

Региональное подразделение Федеральной службы государственной статистики подвело итоги экономического и социального развития региона за пять месяцев 2019 года. Наш регион стал одним из самых успешных в округе по динамике основных социально-экономических показателей.



Так, устойчивую динамику роста демонстрируют ежемесячные денежные доходы населения - они составили 26,9 тыс. руб., что на 6,9% выше, чем за аналогичный период прошлого года. В рейтинге регионов ПФО по размеру среднедушевых доходов наша область заняла 3-е место, улучшив свои позиции по сравнению с 2018 годом. При этом в реальном выражении доходы увеличились на 1,1% по сравнению с январем-мартом 2018 года. По этому показателю Самарская область - лидер в ПФО и один из десяти лидеров среди субъектов России.

Итоги соцэкономразвития прокомментировал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. "Мы делаем очень уверенные шаги по улучшению инвестиционного климата региона, по привлечению дополнительных капиталов, средств не только бюджетных, федеральных средств, но и средств частных компаний. Это отражается и в рейтингах: мы ежегодно улучшаем свои позиции в национальном рейтинге инвестиционного климата, возвращаем утраченные позиции. За два года здесь прогресс очевиден: регион поднялся на 41 пункт. Это позволяет нам сегодня опережающими темпами, по сравнению с большинством субъектов ПФО, наращивать свой экономический потенциал, а, самое главное, претворять его в жизнь. Это отражается и в уровне привлечения инвестиций, и в росте ВРП, и в росте экономики региона в целом. Это отражается и на уровне благосостояния граждан", - отметил Дмитрий Азаров.

Глава региона подчеркнул: повышение реальных доходов населения - устойчивая тенденция для Самарской области, которая сложилась благодаря планомерной и длительной работе: "Поддержка бизнеса, в том числе крупнейших предприятий, трудовых коллективов, таких, как АвтоВАЗ, также приносит свои плоды: благодаря такой слаженной работе, участию правительства региона в представлении мер поддержки у АвтоВАЗа появилась возможность с 1 июля увеличить заработную плату трудовому коллективу на 7%".

Отметим, что для градообразующего предприятия это самый высокий процент индексации тарифных ставок и окладов работников за последние шесть лет.

"Тольятти - сегодня лидер роста промышленного производства, создания новых предприятий. Очень важно, что в эту работу включились все жители - они поверили в свой родной город вновь, это главное и самое важное: потому что, только объединив усилия, мы сможем добиваться результатов. Сегодня мы очень грамотно, системно используем те возможности, которые даны Тольятти президентом страны Владимиром Путиным, председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым: это особая экономическая зона, территория опережающего социально-экономического развития, режимы работы технопарков, индустриальных парков, крупнейшего моногорода страны", - сказал Дмитрий Азаров.

Губернатор отметил: выстраивать работу наиболее эффективно помогает и обмен лучшим опытом между регионами, внедрение передовых практик. Именно поэтому по инициативе Дмитрия Азарова в июле в Автограде состоится межрегиональное совещание с участием руководителей федеральных министерств и ведомств по развитию моногородов.

"Несмотря на то что мы - лидеры по многим направлениям, в том числе по использованию механизмов особой экономической зоны, возможностей моногорода, мы планируем уже в середине месяца провести межрегиональное совещание по развитию моногородов. Уверен, это даст дополнительный импульс развитию Тольятти, созданию новых рабочих мест и определению новых направлений развития города, возможных мер поддержки".

Предложение провести такое совещание на территории Самарской области Дмитрий Азаров озвучил на июньской правительственной комиссии по региональному развитию. Инициатива главы региона была поддержана членами комиссии и лично министром экономического развития РФ Максимом Орешкиным.

Заместитель председателя правительства Виталий Мутко также подчеркнул, что у Самарской области есть предпосылки к тому, чтобы стать площадкой для проведения самых крупных мероприятий по пространственному развитию регионов и моногородов.