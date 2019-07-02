Самара получила деньги на ремонт и строительство социальных учреждений

27 июня состоялось 62-е заседание Думы Самары. Депутаты приняли социально ориентированные поправки в муниципальный бюджет, утвердили льготы по арендной плате в отношении неиспользуемых объектов культурного наследия, находящихся в собственности города. Кроме того, парламентарии единогласно проголосовали за присвоение председателю губернской думы Геннадию Котельникову звания почетного гражданина Самары.

Согласно изменениям, в городскую казну из вышестоящих бюджетов поступило 447 млн рублей. Из них 138 млн рублей направят на развитие улично-дорожной сети Самары, 120 млн рублей — на капитальный ремонт и приобретение вагонов метро, 86,8 млн рублей — на переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

Еще 40,7 млн рублей будет потрачено на возведение пристроя к зданию МОУ "Самарский медико-технический лицей", 11 млн рублей — на укрепление материально-технической базы образовательных учреждений. 10 млн рублей власти вложат в строительство детского сада в жилом районе Волгарь в Куйбышевском районе.