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В 2019 г. в регионе построят 20 универсальных спортплощадок

САМАРА. 2 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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До конца 2019 года на территории Самарской области будет возведено 20 универсальных спортивных площадок. Объекты будут построены в рамках реализации в регионе национального проекта "Демография" (федеральный проект "Спорт — норма жизни").

Как отмечал в марте губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в своем послании к жителям региона, "нам надо увеличивать число систематически занимающихся физкультурой и спортом до 55% в 2024 году. Для этого будем развивать инфраструктуру спорта, мы расширяем сеть современных спортивных площадок по всей области".

В 2019 г. спортивные площадки появятся в Самаре (8 площадок), жилом квартале "Кошелев Парк" (2), Волжском районе (село Курумоч, 1), Тольятти (3), Кинеле (1), в селах Семеновка (Нефтегорский район), Каменка (Шенталинский район), Высокое и Красная Поляна (оба — Пестравский район), Новое Ермаково (Камышлинский район). Большинство площадок будут построены около образовательных учреждений.

Площадки трех типов: 56 х 28 м с хоккейными бортами (13 площадок), 20 х 40 м (6), 39 х 19 м (1). Устанавливается освещение, ограждение, хоккейные и мини-футбольные ворота. Искусственный газон производства международной компании CoCreation Grass, крупнейшего производителя искусственного газона в мире (рекомендован FIFA). Площадки предназначены для круглогодичной эксплуатации и приспособлены для заливки льда в зимнее время.

По ряду объектов работы уже активно ведутся. Около самарской школы № 124 строится площадка размером 56 х 28 м. Здесь выполнено основание, установлены хоккейные борта, делается освещения. В ближайшее время начнется укладка искусственного газона.

По словам подрядчиков, в августе объект будет готов, и к новому учебному году школа получит площадку в свое распоряжение. "В нашей школе учится более 1200 детей, спорт у нас любят. Поэтому новая спортплощадка нам была очень нужна. Раньше на этом месте было старый, разбитый асфальт, а совсем скоро будет такой спортивный объект. Конечно, все мы очень этому рады. Уверена, здесь будут заниматься не только наши ребята, но и жители близлежащих домов. Очень много людей к нам обращаются, спрашивают, когда площадка будет открыта", — рассказала директор школы № 124 Татьяна Железникова.

"Одной из задач реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни" является привлечение большего числа людей к регулярным занятиям спортом. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поставил задачу больше внимания уделять массовому спорту. И такие универсальные спортивные площадки — это быстровозводимые, доступные спортсооружения. Здесь круглый год можно проводить спортивные занятия, различные массово-физкультурные мероприятия, тренировки для жителей. Особое внимание, безусловно, надо уделить вопросу дальнейшей эксплуатации площадок. Учреждения, которые берут их себе на баланс, должны за ними следить, обеспечивать должную работу", — отметил министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин.

Перечень универсальных спортивных площадок на 2019 год:

  1. Самара, Железнодорожный р-н, ул. Пензенская, д. 65а (школа № 64)
  2. Самара, Железнодорожный р-н, ул. Мостовая, 12 (школа № 134)
  3. Самара, Кировский р-н, ул. Георгия Димитрова, д. 39 (школа № 47)
  4. Самара, Кировский р-н, проспект Карла Маркса, 394а (школа № 128)
  5. Самара, Кировский р-н, ул. Свободы, д. 129 (школа № 135)
  6. Самара, Промышленный р-н, ул. Ново-Садовая, 377 (школа № 124)
  7. Самара, Куйбышевский р-н, ул. Пугачевский тракт, д. 27А (школа № 24)
  8. Самара, Октябрьский р-н, ул. Радонежская, 2а (школа № 29)
  9. гп. Смышляевка, "Кошелев Парк"
  10. гп. Смышляевка, "Кошелев Парк"
  11. Волжский район, с. Курумоч
  12. Тольятти, бульвар Курчатова, 2 (школа № 94)
  13. Тольятти, Автозаводский р-н, Московский проспект, д. 37 (лицей № 51)
  14. Тольятти, Центральный р-н, ул. Родины, 5 (СДЮСШОР № 1 "Лыжные гонки")
  15. Кинель, ул. 50 лет Октября, д. 25а (школа № 10)
  16. Нефтегорский район, с. Семеновка
  17. Шенталинский район, с. Каменка
  18. Пестравский район, с. Высокое
  19. Пестравский район, с. Красная Поляна
  20. Камышлинский район, с. Новое Ермаково

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