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БК "Самара" продлил контракт с Баденом Яксеном

САМАРА. 3 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Американский атакующий защитник Баден Яксен продлил контракт с БК "Самара" на один сезон, сообщает пресс-служба клуба.

Фото: пресс-служба БК "Самара"

Баден перешел в "Самару" в январе 2019 года. Он стал лучшим снайпером команды в регулярном чемпионате Суперлиги, в среднем за матч набирая 16,5 очка, а затем помог самарцам завоевать чемпионский титул (11,7 очка за матч в плей-офф).

Сейчас Баден тренируется в Калифорнии, но скоро вернется в Самару.

Ранее контракты с БК "Самара" уже продлили Антон Глазунов, Владимир Пичкуров, Игорь Смыгин, Алексей Нестеров, Максим Дыбовский и Александр Савенков.

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