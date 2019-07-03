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Новокуйбышевская нефтехимическая компания поздравила выпускников "Роснефть-класса" с окончанием школы

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 3 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Шестому выпуску "Роснефть–класса" торжественно вручили аттестаты. Для них, как и для представителей Новокуйбышевской нефтехимической компании, которая реализует в школе № 5 проект по профессиональной ориентации школьников, это большое событие.

Фото: предоставлено АО "ННК"

За время существования образовательного проекта из профильных классов вышло 133 выпускника, причем более половины из них закончили школу с золотой медалью. Отличная учеба — основа для зачисления после 9 класса в "Роснефть-класс", где последующие два года школьников готовят к поступлению на специальности нефтехимического профиля в ведущие вузы страны. Помимо углубленного изучения профильных предметов — математики, химии, английского языка, физики, ученики "Роснефть-класса" активно занимаются научной деятельностью, посещают с экскурсиями производственные площадки Новокуйбышевской нефтехимической компании. Ряд дисциплин здесь преподают педагоги вузов. Отличники получают стипендию от предприятия.

По словам Лидии Абитаевой, классного руководителя 11-А "Роснефть-класса" выпускники показали прекрасные результаты по итогам ЕГЭ: "Для меня это уже третий выпуск "Роснефть-класса". Выпуск прекрасный, ребята очень разноплановые. За эти два года они участвовали в конференциях, конкурсах и олимпиадах от городского до всероссийского уровня, становились победителями и призерами по различным направлениям. Очень многие из ребят выбирают именно нефтехимическое направление при поступлении в вузы. 12 человек из 18 выпускников планируют связать свою будущую профессию именно с нефтехимией".

"Два года обучения были очень насыщенные", — делится своими впечатлениями выпускница "Роснефть-класса" Валерия Япрынцева. — Мы участвовали в различных конкурсах и конференциях. Особенно мне запомнилось участие в конференции в РГУ имени И.М. Губкина, где я выступала с докладом".

Екатерина Романова планирует поступать в Самарский государственный политехнический университет на факультет химической технологии: "Я специально выбирала "Роснефть-класс", потом что химия — мой любимый предмет".

Развитие деятельности "Роснефть-классов" — важное направление молодежной политики компании "Роснефть", главная цель которой — подготовка и формирование кадрового потенциала. При поддержке "Роснефти" в процесс обучения внедряются новые технологии, реализуются профильные программы и предоставляются возможности для развития личностного потенциала учеников.

Ей предшествует предпрофильная подготовка школьников, ориентированная на учеников 5-9 классов. Эта важная стратегическая инициатива компании "Роснефть", позволяющая ученикам средней школы осознанно выбрать профиль будущего обучения. В ходе совместной работы ННК и администрации школы школьники среднего звена знакомятся с востребованными в компании "Роснефть" профессиями.

Заместитель начальника управления по развитию персонала и социальным программам АО "ННК" Татьяна Соколова:

— Это уже шестой выпуск профильного класса. Тесное взаимодействие администрации школы, педагогического коллектива и Новокуйбышевской нефтехимической компании в рамках реализации образовательных программ, научно-практического развития учащихся позволяет достигать высокого уровня подготовки выпускников, соответствующего современным требованиям. Это значимая работа по формированию кадрового потенциала, которой в ННК уделяется особое внимание. Первые выпускники "Роснефть-классов" уже пришли на предприятие, и мы видим их желание работать, стремление развиваться вместе с компанией "Роснефть".

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