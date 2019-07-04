Главу чапаевской госинспекции гостехнадзора поймали на взятке

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 44-летнего руководителя подразделения госинспекции гостехнадзора по Безенчукскому району и Чапаевску Владимира Василькина, подозреваемого в получении взятки, пишет "Самарское обозрение".

Госинспекция гостехнадзора Самарской области создана в феврале 2001 года. В ее функции входит регистрация тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, а также выдача на них государственных регистрационных знаков (кроме военной техники); техосмотры данной техники, прием экзаменов на право управления ею.

Недавно сотрудники подразделения ЭБиПК задержали главу одного из подразделений ведомства — Владимира Василькина. Задержание проходило в здании гостехнадзора в Чапаевске на ул. Макаренко, 20. Как считают правоохранители, чиновник получил взятку от некоего гражданина в сумме 36,5 тыс. руб. за выдачу водительских прав на управление спецтехникой, а также свидетельства о прохождении обучения по специальности "Машинист бульдозера". Теперь Василькину угрожает до восьми лет колонии.