16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Главу чапаевской госинспекции гостехнадзора поймали на взятке Сотрудники ФСБ нашли схрон с оружием ОПС "Законовские" В Сызрани задержали мужчину, укравшего чужой мобильник из лотка для досмотра Уроженца Оренбургской области будут судить в Самаре за наркотики Нападение на главу ТУ Росимущества могло быть связано с элитным коттеджным поселком

Преступления Происшествия

Главу чапаевской госинспекции гостехнадзора поймали на взятке

ЧАПАЕВСК. 4 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 38
Версия для печати

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 44-летнего руководителя подразделения госинспекции гостехнадзора по Безенчукскому району и Чапаевску Владимира Василькина, подозреваемого в получении взятки, пишет "Самарское обозрение".

Госинспекция гостехнадзора Самарской области создана в феврале 2001 года. В ее функции входит регистрация тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, а также выдача на них государственных регистрационных знаков (кроме военной техники); техосмотры данной техники, прием экзаменов на право управления ею.

Недавно сотрудники подразделения ЭБиПК задержали главу одного из подразделений ведомства — Владимира Василькина. Задержание проходило в здании гостехнадзора в Чапаевске на ул. Макаренко, 20. Как считают правоохранители, чиновник получил взятку от некоего гражданина в сумме 36,5 тыс. руб. за выдачу водительских прав на управление спецтехникой, а также свидетельства о прохождении обучения по специальности "Машинист бульдозера". Теперь Василькину угрожает до восьми лет колонии.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4