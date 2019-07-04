Дмитрий Азаров поделился опытом региона на форуме по производительности труда

В среду, 3 июля, в Нижнем Новгороде прошел второй ежегодный федеральный форум "Производительность 360". Это ключевая площадка для обсуждения актуальных вопросов по реализации нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости". Участие в работе форума принял губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

На форум приехали главы свыше 29 субъектов РФ — здесь они могли обменяться опытом по повышению производительности труда. Перед началом работы секционных площадок и пленарного заседания форума они посетили местный судостроительный завод "Красное Сормово".

С 2018 года предприятие участвует в национальном проекте "Производительность труда и поддержка занятости". Здесь была внедрена технология бережливого производства: поменяли расположение оборудования, поправили логистику. В результате увеличилась зарплата сотрудников и выросла прибыль компании, было сокращено время изготовления днищевой секции судна почти вдвое. К июлю 2019 года производственная мощность завода выросла с 8 до 10 судов в год. К 2022 году предприятие планирует строить уже 18 судов в год.

Также завод участвует в ранней профессиональной ориентации ребят со школьной скамьи. Ребята на практике осваивают инструменты бережливого производства и технологий, знакомятся с особенностями судостроения и отдельных рабочих профессий.

Дмитрий Азаров поинтересовался у руководства верфи о численности сотрудников: "Удалось ли сохранить рабочие места после вступления завода в программу повышения производительности труда?" Выяснилось, что благодаря технологии бережливого производства все рабочие места были сохранены и даже дополнительно открыты новые.

Также Дмитрий Азаров оценил передовой опыт городской поликлиники № 4 Канавинского района Нижнего Новгорода. Медучреждение рассчитано на 720 посещений в день, но за счет бережливых методик принимает больше 1300 пациентов. Подобные практики активно внедряются и в медицинских учреждениях Самарской области.

Параллельно на площадке нижегородского футбольного стадиона работали тематические секции. Лучшие практики участникам презентовал директор развития производственных мощностей ГК "АКОМ" Олег Бельцов. Предприятие одним из первых в Самарской области включилось в реализацию пилотного проекта по повышению производительности труда. Уже на первом этапе участия в проекте она увеличилась на 48%, запасы незавершенного производства сократились на 10%, время протекания процесса снизилось на 30%. Это позволило нарастить производство и увеличить выручку компании.

Ключевым событием форума стало пленарное заседание. В формате открытой дискуссии участники поделились своим видением того, как должна повышаться производительность труда. По словам министра экономического развития РФ Максима Орешкина, производительность труда зависит не от количества сотрудников, а от трудозатрат каждого конкретного работника. "Повышение производительности труда — это не про сокращение сотрудников и увеличение рабочего времени. Это про высвобождение времени для реальной работы и реального результата", — отметил он.

Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров считает, что этот проект требует системного отношения. "Очень важен именно комплексный подход. Только это позволит предприятиям решать задачи роста производительности труда", — сказал он.

По мнению Сергея Кириенко, повышение производительности труда — это вопрос, который не терпит спешки. "Как только ты видишь результат, хочется немедленно это тиражировать колоссальными темпами. Вот это будет большой ошибкой, этого нельзя делать", — считает он.

Сергей Кириенко отметил, что прежде чем внедрять тот или иной проект в масштабах страны, нужно опробировать его в пилотных регионах. И Самарская губерния стала первым субъектом РФ, вступившим в приоритетный проект по повышению производительности труда.

Также на Средневолжском машиностроительном заводе (СВМЗ) при поддержке Федерального центра компетенций (ФЦК) в сфере производительности труда и министерства промышленности и торговли Самарской области запущена "фабрика процессов", обучение инструментам бережливого производства на которой в виде интерактивной деловой игры уже проходят сотрудники других предприятий, в том числе из других регионов РФ. Фабрика процессов — это один из инструментов вовлечения руководства и собственников предприятий в нацпроект. Благодаря этой учебной площадке они лучше воспринимают суть нацпроекта, его цели и задачи.

Дмитрий Азаров сообщил, что СВМЗ станет не единственным центром компетенций в регионе. Еще один такой центр создается совместно со стратегическим партнером области — ГК "Ростехнологии". "Эти две точки роста, я уверен, создадут условия для того, чтобы все большее количество предприятий и учреждений социальной сферы получали помощь в повышении производительности труда и внедрении бережливых подходов", — сказал он.

Также Дмитрий Азаров рассказал, что в этом году еще 55 предприятий Самарской области заключат соглашения с ФЦК по участию в проекте по повышению производительности труда. 16 таких договоров уже было подписано.

Отдельно на форуме был представлен опыт Самарской области в сфере работы департамента занятости. Благодаря внедрению бережливых технологий местные службы занятости сократили время, в течение которого люди остаются без работы, с 6 до 3 месяцев. Этот опыт уже перенимают другие регионы.

Особо Дмитрий Азаров выделил сотрудничество Самарской области и ФЦК по предприятию "Самараавтожгут", где работают люди с ограниченными возможностями здоровья. "Это было мое предложение. Опыта работы с такими предприятиями у ФЦК еще не было. Это очень важная задача, — считает губернатор. — Мы должны помочь предприятию за счет повышения производительности труда быть конкурентоспособным. Это новый вызов для нас, как региона, так и для ФЦК. Но уверен, что и здесь мы добьемся гарантированного результата".