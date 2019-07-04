"КуАзот" стабильно наращивает объемы производства

Одно из ведущих российских предприятий химической промышленности ПАО "КуйбышевАзот" на протяжении многих лет показывает стабильное наращивание объемов производства и прибыли, несмотря на экономический кризис и санкционную политику. Это результат грамотной стратегии развития, которой придерживается управленческая команда и руководство предприятия.

Языком цифр

АО "КуйбышевАзот" (КуАз) подвело итоги своей работы за первый квартал текущего года. Так, объем реализации товарной продукции предприятия составил 14,8 млрд руб., что выше показателей аналогичного периода прошлого года на 4,6%. При этом чистая прибыль КуАза за январь–март 2019 г. составила 1,76 млрд руб., для сравнения, в прошлом году эта цифра составляла 1,29 млрд рублей. "Чистая прибыль по итогам первого квартала 2019 г. увеличилась на 468,57 млн руб. или 36,09%", — отмечается в квартальном отчете компании.

Предприятие не смогло бы достичь столь стабильных показателей роста, если бы не грамотно выстроенная стратегия развития, которая предусматривает как модернизацию действующих производств, так и открытие новых — в том числе в виде совместных предприятий с зарубежными партнерами.

Одним из важнейших для КуАза стал 2013 год, когда были подписаны соглашения о создании совместных предприятий с немецкой компанией Linde Group (производство аммиака) и американской корпорацией Praxair (производство промышленных газов). В тот же год КуАз вложил 1,9 млрд руб. в перевооружение производства и 1,8 млрд руб. — в капремонт заводских объектов. ООО "Праксайр Азот Тольятти" было введено в эксплуатацию в 2016 году, ООО "Линде Азот Тольятти" — в 2017-м.

На этапе создания проектов гендиректор ПАО "КуйбышевАзот" Виктор Герасименко, в одном из интервью сказал, что "все эти проекты направлены на то, чтобы обеспечить перспективное развитие предприятия и сохранение рыночных позиций в условиях усиливающейся конкуренции". Судя по итогам работы компании, расчет оказался верный.

Показательными являются результаты работы ПАО "КуйбышевАзот" за 2018 год, ставший для предприятия рекордным по производственным и финансовым показателям. Выручка от продажи по итогам года составила 59,7 млрд руб., увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 38,7%. Чистая прибыль выросла до 7,1 млрд рублей. "Такие результаты были достигнуты за счет увеличения объемов выработки товарной продукции на 17%, роста продаж аммиака производства совместного предприятия "Линде Азот Тольятти", улучшения конъюнктуры цен на капролактам и продукты его переработки", — пояснили в пресс-службе предприятия.

В режиме постоянного обновления

В инвестиционную программу включены проекты по импортозамещению, наращиванию экспортного потенциала, расширению действующих мощностей и строительство новых установок с использованием прогрессивных ресурсосберегающих технологий.

Привлечение на свою производственную площадку зарубежных партнеров, в том числе крупнейших мировых компаний, открыла КуАзу дополнительные возможности. Так, переговоры с Группой компаний Trammo AG, начатые еще в 2014 году, в 2015 завершились образованием совместного предприятия ООО "Гранифест" по производству гранулированного сульфата аммония. Строительство установки было завершено в 2017 году, а выход на проектную мощность — в 2018-м. Сегодня КуАз выкупил долю партнера и стал 100% собственником актива.

Для реализации проекта по строительству нового производства гранулированного карбамида два года назад было создано совместное предприятие с MET Development S.p.A. (Италия).

В этом году ВЭБ РФ, Газпромбанк и "КуйбышевАзот" подписали договор о предоставлении синдицированного кредита под финансирование проекта строительства установки по производству серной кислоты марки "К" и улучшенного олеума. Объем инвестиций в него составит до 6,3 млрд руб., суммарный объем финансирования со стороны ВЭБ РФ — 3,8 млрд рублей.

"КуйбышевАзот" занимается расширением и развитием площадки в Рудольштадте (Германия, STFG Filamente GmbH) путем дальнейших инвестиций в производство продуктов с более высокой добавленной стоимостью на основе полиамида-6. В проект планируется вложить около 3 млн евро и запустить установку в эксплуатацию уже к середине следующего года.

За прошлый год выполнен большой объем работ по строительству новых и техническому перевооружению действующих производств, в том числе модернизация производства капролактама, что позволило увеличить его мощность до 220 тыс. тонн.

Общий объем инвестиций КуАза в развитие и обновление своих производственных площадок в прошлом году составил 8,5 млрд руб., в этом объем вложений вырастет до 10 млрд рублей.

С заботой о природе

Особое внимание на КуАзе уделяют экологическим проектам, природоохранным мероприятиям. Одним из важнейших экологических проектов компании можно назвать строительство пока единственных в регионе очистных сооружений ливневых стоков Северного промузла и части Центрального района Тольятти. Этот проект, инвестиции в который составляют более 1 млрд рублей, включен в приоритетную федеральную программу "Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги".

При росте объемов товарной продукции в прошлом году на 17% выбросы в атмосферу уменьшились на 1% и составили 40% от разрешенного. Удельные выбросы снизились на 15,6%, образование стоков — на 8,6%, потребление речной воды на тонну продукции сократилось на 10,9%, теплоэнергии — на 8,3%, электроэнергии — на 10,2%.