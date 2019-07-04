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Преступления Происшествия

По факту гибели бышего полицейского в загоревшемся BMW X6 возбудили дело

САМАРА. 4 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Волжском районе возбуждено уголовное дело по факту убийства в связи с гибелью 31-летнего мужчины в сентябре 2018 г. в загоревшемся автомобиле BMW X6 в поселке Смышляевка. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в оперативных структурах.

Напомним, автомобиль 2008 г. выпуска горел на ул. Луговой в ночь на 15 сентября. При тушении пожара за рулем автомобиля было обнаружено тело его хозяина. По предварительным данным, ранее он работал в ГИБДД. Трагедия произошла у дома, где проживают его родственники.

В связи с гибелью человека территориальным органом СК РФ была начата доследственная проверка. По предварительным данным оперативных структур, недавно правоохранители получили результаты пожаро-технической экспертизы, которая установила, что в машине находилось как минимум два очага возгорания, что может указывать на поджог. В связи с чем и было возбуждено уголовное дело об убийстве.

Обстоятельства, при которых могло быть совершено преступление и его мотив сейчас устанавливаются. Расследование уголовного дела продолжается.

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