В "Волгаре" построят две дороги в конце года

В жилом районе "Волгарь" в Самаре построят две новые дороги.

Областной минстрой выдал разрешение на строительство двух дорог на ул. Александра Солженицына (II очередь) и на бульваре Засамарская слобода - ул. Виталия Талабаева.

Строительно-монтажные работы, по графикам, должны завершить в октябре 2019 г., а введут в эксплуатацию дороги в ноябре.

Эти трассы построят в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" на средства федерального, областного и муниципального бюджетов.