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Дорожное строительство Транспорт и связь

В "Волгаре" построят две дороги в конце года

САМАРА. 4 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В жилом районе "Волгарь" в Самаре построят две новые дороги.

Областной минстрой выдал разрешение на строительство двух дорог на ул. Александра Солженицына (II очередь) и на бульваре Засамарская слобода - ул. Виталия Талабаева.

Строительно-монтажные работы, по графикам, должны завершить в октябре 2019 г., а введут в эксплуатацию дороги в ноябре.

Эти трассы построят в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" на средства федерального, областного и муниципального бюджетов.

Нацпроект "Жилье и городская среда" направлен на развитие рынка жилищного строительства и создания комфортных условий для проживания на территории новых микрорайонов.

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