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Строительство Строительство и недвижимость

Владимир Кошелев участвует в работе Международного финансового конгресса

САМАРА. 5 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Представители Банка России, международных и российских финансовых организаций принимают участие в крупнейшем профессиональном мероприятии в области финансов в РФ — XXVIII Международном финансовом конгрессе, который стартовал 4 июля в Санкт-Петербурге. Главная тема конгресса — "Финансовые рынки: повышение сложности, поддержание устойчивости".

Фото: Фото предоставлено автором

Одна из важнейших тем конгресса — "Новые подходы к финансированию строительства жилья: вызовы и возможности для банковского и строительного секторов". Ей была посвящена сессия под модераторством заместителя Председателя Банка России Ольги Поляковой. Участие в обсуждении приняли заместитель Министра строительства и ЖКФ РФ Никита Стасишин, заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Евгений Бушмин, заместитель Председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов, генеральный директор АО "ДОМ.РФ" Александр Плутник, первый заместитель Президента — Председателя Правления Банка ВТБ Дмитрий Олюнин.

Член Координационного совета, председатель комитета по строительству "Деловой России" Владимир Кошелев рассказал об основных проблемах перехода на проектное финансирование. По его мнению в переходный период необходим постоянный мониторинг.

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