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Индекс RSBI: молодые предприниматели более оптимистично оценивают перспективы своего бизнеса

САМАРА. 5 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ПСБ оценил деловую активность молодых предпринимателей по сравнению со средним показателем по России. Оказалось, что предприниматели в возрасте до 35 лет более оптимистично оценивают текущее состояние дел и перспективы своего бизнеса. Индекс RSBI в разрезе молодёжного предпринимательства существенно превышает среднюю оценку по стране в целом и по каждому региону в отдельности.

Компании, принадлежащие молодым предпринимателям, показывают наилучшую динамику в части продаж, инвестиционной и кадровой активности. При этом меньше различий наблюдается в сфере доступности финансирования (легкости/сложности получения кредитов в банке).

Доля предпринимателей, которые отмечают улучшение условий для ведения бизнеса, снижалась три квартала подряд. Но среди молодых бизнесменов оптимистов больше. Аналогичная ситуация наблюдается и в оценках предпринимателями перспектив экономики России на ближайшие три месяца. Среди молодых бизнесменов доля ожидающих улучшения устойчиво выше, чем в среднем по МСБ.

"Среди молодых предпринимателей наблюдается больший процент тех, кто занимается расширением бизнеса, кто отмечает возможности, связанные с выпуском нового продукта или выводом его на новые рынки, — отмечает руководитель блока "Средний и малый бизнес" ПСБ Константин Басманов. — Молодые предприниматели более оптимистично настроены относительно условий ведения бизнеса. Это благодатная аудитория, на которую могут быть направлены меры господдержки, — она быстрее откликается на новые возможности".

Молодые предприниматели более активно используют социальные сети, ищут сотрудников через электронные сервисы и расходуют средства на продвижение бизнеса в поисковых системах. 54% предпринимателей в возрасте до 35 лет используют интернет-каналы для продажи своих товаров и услуг. В целом по МСБ интернет-продажами занимаются 42% предприятий. Продвижение через интернет также популярнее у молодых предпринимателей: 55% против 44% в целом по стране. Мессенджеры стали неотъемлемой частью бизнеса молодых предпринимателей. Более 60% используют их в своей деятельности, тогда как в среднем по МСБ — 48%.

Индекс RSBI (Russia Small Business Index) — ежеквартальное исследование бизнес-настроений малого и среднего бизнеса, организованного ПСБ банком совместно с "Опорой России". В опросе принимают участие владельцы и топ-менеджеры 2300 компаний сектора МСБ из 23 регионов Российской Федерации.

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