В Самаре завершился 46-й "Грушинский фестиваль"

В субботу, 6 июля, на Мастрюковских озерах состоялось закрытие легендарного Грушинского фестиваля. По предварительным данным, 46-й фестиваль авторской песни им. Валерия Грушина посетили более 23 тыс. человек из 36 регионов страны. На фестивальной площадке побывал и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

"Самое главное, что та удивительная атмосфера, в которую мы каждый год ныряем от городских проблем, сохраняется. Люди приезжают сюда на этот фестиваль фестивалей. Грушинский — папа всех фестивалей в нашей стране", — отметил глава региона.

В этом году в отборочных турах конкурса авторов-исполнителей выступили более 200 музыкантов. Они боролись на право выступить на главной сцене — гитаре — вместе с такими мэтрами авторской песни, как Александр Городницкий, Олег Митяев, Алексей Иващенко, Вадим и Валерий Мищуки, Галина Хомчик. Специальный гость 46-го фестиваля — Алексей Кортнев и проект "Частный случай".

Хедлайнер гала-концерта отметил, что приехал на "грушу" впервые и рассказал, что специально для фестиваля была адаптирована программа выступления коллектива. "Прелесть подобных фестивалей в том, что здесь собирается очень интеллигентная публика, — подчеркнул артист. — Мне очень нравится все, что здесь происходит".

Приветствуя участников и гостей Грушинского, Дмитрий Азаров отметил: "Я горд тем, что такой фестиваль есть на самарской земле. И я рад видеть сегодня здесь, на фестивале много людей молодых. Я рад, что наш фестиваль живет и развивается: сегодня здесь внуки и правнуки тех людей, которые когда-то в память о прекрасном человеке Валерии Грушине, который погиб, спасая детей, и стали собираться здесь, чтобы вспомнить его, и чтобы искренне, от души, спеть песни в его честь".

Рассуждая о феноменальной многолетней популярности фестиваля, губернатор подчеркнул, что авторские песни — о самом главном на этой Земле: о любви и верности, о жизни и смерти, о дружбе, о том, зачем мы живем и ради чего готовы умереть.

"Это ценности, которые разделяют все поколения россиян. И именно поэтому живет фестиваль, появляются все новые и новые авторы, которые выходят на эту легендарную сцену, и все новые и новые слушатели заполняют эту прекрасную гору. Спасибо вам всем, что вы здесь!" — сказал Дмитрий Азаров.

Главный концерт фестиваля по традиции окончился далеко за полночь. Официальные итоги фестиваля будут подведены в воскресенье, 7 июля.