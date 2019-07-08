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Преступления Происшествия

В Самаре разбойники с пистолетом ограбили молодую пару

САМАРА. 8 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре трое молодых людей, угрожая пистолетом, отобрали у прохожих ценное имущество, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

За помощью в отдел полиции № 3 Управления МВД России по г. Самаре обратились 22-летняя девушка и 34-летний мужчина. Они рассказали, что преступление в отношении них было совершено в ночное время у дома на ул. Гагарина. Добычей злоумышленников сотовый телефон девушки стоимостью 40 тыс. руб., а также ноутбук и наручные часы ее спутника общей стоимостью 12 тыс. рублей.

Сотрудники полиции, в ходе проверки изложенных фактов, осмотрели место происшествия провели поквартирный обход, с целью установления возможных свидетелей, а также изъяли и изучили видеоматериал с камер наружного наблюдения. По результатам проверки принято решение о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой).

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники полиции установили подозреваемых в совершении преступления. Ими оказались жители Самары 1996, 1997, 1998 годов рождения. Один из злоумышленников ранее судим за кражу, а другой за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. У подозреваемых изъят пневматический пистолет, а также похищенный телефон. Принимаются меры к установлению местонахождения других похищенных вещей.

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