Шестой кассационный суд поработает в зданиях Ленинского и Железнодорожного райсудов

Шестой кассационный суд пока не будет достроена предназначенная под него высотка на Крымской площади Самары временно разместится в помещениях Ленинского и Железнодорожного райсудов, переехавших в новое здание на ул. Тухачевского. Об этом пишет "Самарское обозрение".

Председатель Шестого кассационного суда Александр Ефанов сообщил, что ввод здания в эксплуатацию назначен на октябрь, но заработать суд должен уже 2 сентября. "Принимая во внимание, что штатная численность судей Шестого кассационного суда общей юрисдикции составляет 113 человек, и в связи с тем, что назначенные указами президента Российской Федерации судьи Шестого кассационного суда общей юрисдикции приступают к работе со 2 сентября 2019 года, коллегия по рассмотрению уголовных дел временно разместится в бывшем здании Ленинского районного суда, а коллегии по рассмотрению гражданских, административных дел и дел об административных правонарушениях — в бывшем здании Железнодорожного районного суда", — приводит издание слова Ефанова. Ленинский райсуд уже переехал, Железнодорожный находится в процессе переезда.