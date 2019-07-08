В Самаре задержали подозреваемого в серии ограблений

В Самаре полицейские задержали подозреваемого в серии ограблений, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

С конца июня правоохранителям поступали сообщения о неизвестном мужчине, срывавшем с женщин золотые украшения. Преступления он совершал в Кировском, Промышленном и Железнодорожном районах. Подозреваемым оказался безработный судимый за мошенничество 22-летний житель Ульяновской области. По фактам нападений возбуждены уголовные дела. Правоохранители просят пострадавших от действий молодого человека обратиться в ближайший отдел полиции.