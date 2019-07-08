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Преступления Происшествия

В Самаре задержали подозреваемого в серии ограблений

САМАРА. 8 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре полицейские задержали подозреваемого в серии ограблений, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

С конца июня правоохранителям поступали сообщения о неизвестном мужчине, срывавшем с женщин золотые украшения. Преступления он совершал в Кировском, Промышленном и Железнодорожном районах.

Подозреваемым оказался безработный судимый за мошенничество 22-летний житель Ульяновской области. По фактам нападений возбуждены уголовные дела.

Правоохранители просят пострадавших от действий молодого человека обратиться в ближайший отдел полиции.

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