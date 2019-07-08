Жителя Кинеля обвиняют в мошенничествах с покрышками

В Кинельский районный суд отправили уголовного дела по трем эпизодам мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В начале июня 2019 г. в полицию обратились три жертвы мошенника. По версии правоохранителей, подозреваемый распространял объявления о продаже покрышек стоимостью от 5 тыс. до 20 тыс. руб. за комплект. Покупателей он просил перевести ему на счет предоплату 3 тыс. руб. и обещал сам привезти товар, но потом переставал отвечать звонки.

Подозреваемым стал безработный неоднократно судимый за имущественные преступления 27-летний житель Кинеля. Он рассказал, что пошел на преступления из-за трудного финансового положения.