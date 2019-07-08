16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Трое возможных участников группы, напавшей на Кинжабаева, не смогли оспорить арест В Самаре разбойники с пистолетом ограбили молодую пару На замначальника судебных приставов Октябрьского района возбудили дело о взятке В Самаре задержали замначальника отдела судебных приставов Октябрьского района В регионе расследуют дело финансовой пирамиды, скрывавшейся под видом кооператива "Фабрика продуктов ВС"

Преступления Происшествия

Жителя Кинеля обвиняют в мошенничествах с покрышками

КИНЕЛЬ. 8 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 61
Версия для печати

В Кинельский районный суд отправили уголовного дела по трем эпизодам мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В начале июня 2019 г. в полицию обратились три жертвы мошенника. По версии правоохранителей, подозреваемый распространял объявления о продаже покрышек стоимостью от 5 тыс. до 20 тыс. руб. за комплект. Покупателей он просил перевести ему на счет предоплату 3 тыс. руб. и обещал сам привезти товар, но потом переставал отвечать звонки.

Подозреваемым стал безработный неоднократно судимый за имущественные преступления 27-летний житель Кинеля. Он рассказал, что пошел на преступления из-за трудного финансового положения.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4