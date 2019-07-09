Экс-зампрокурора Промышленного района продлили арест

В пятницу, 5 июля, Самарский районный суд Самары удовлетворил ходатайство следствия о продлении содержания под стражей бывшему заместителю прокурора Промышленного района Олегу Анищенко на месяц — до 7 августа. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, Олега Анищенко подозревают во взяточничестве (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, 6 декабря 2018 г. он в рабочем кабинете получил от посредника 200 тыс. рублей.

За эти деньги, по предварительной версии следствия, прокурор должен был гарантировать, что подозреваемому в организации азартных игр не переквалифицируют статью на более тяжкую. Уголовное дело находилось в производстве СО по Промышленному району Самары областного СУ СК.

8 декабря Олега Анищенко заключили под стражу на два месяца — до 7 февраля 2019 года. Затем эту меру пресечения продлевали.