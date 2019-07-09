Программу субсидирования семейной ипотеки обновили

Программа субсидирования ипотеки для семей, в которых родился второй и последующие дети, стартовала в России еще в прошлом году. Но несмотря на привлекательную процентную ставку (всего 6%), воспользоваться ей решили немногие. Основная причина — ограниченный льготный период от 3 до 8 лет, по истечении которого ставка должна была заметно увеличиться. В итоге программу обновили, и теперь особые условия действуют на протяжении всего срока выплаты кредита.

О том, кто может воспользоваться программой, какие документы нужно предоставить, можно ли рефинансировать уже ранее оформленную ипотеку, мы узнали у экспертов из Райффайзенбанка.

Кто имеет право на получение льготной ипотеки и на какую ставку можно рассчитывать?

Российские семьи, в которых после 1 января 2018 года родился еще один ребенок — второй, третий или последующий. Заемщиком может быть один из родителей этого ребенка. А созаемщиками не только официальные, но и гражданские супруги. Одновременно в качестве созаемщиков по кредиту могут выступать ближайшие родственники (родители, взрослые дети, братья, сестры), но без выделения доли в приобретаемой недвижимости.

По условиям государственной программы процентная ставка составляет 6%. Но это не минимальное значение. Например, в Райффайзенбанке семьи с детьми могут оформить ипотечный кредит под 5,69%.

Какие требования предъявляются к заемщику?

Есть три ключевых параметра:

Ипотека с господдержкой доступна только гражданам Российской Федерации. Кстати, российское гражданство должно быть и у новорождённого ребенка.

Минимальный возраст заемщика — 21 год. На момент завершения кредитного договора ему должно быть не более 65 лет.

Еще одно условие — стабильный заработок. Ежемесячный доход после вычета налога должен составлять не менее 15000 рублей. При этом фактическое место работы и жительства должны находиться в России.

Можно ли оформить льготную ипотеку для покупки вторичного жилья?

Да, если первым и единственным собственником является юридическое лицо (застройщик, агентство недвижимости, субъекты РФ в лице государственных предприятий/учреждений/организаций и т. д., кроме инвестиционного фонда, в том числе его управляющей компании). Ипотеку с господдержкой можно оформить для приобретения готового таунхауса или квартиры в уже введенном в эксплуатацию доме.

Если вы хотите купить недвижимость на этапе строительства, убедитесь, что объект согласован банком, в котором планируете оформить кредит. Надежные банки очень внимательно подходят к этому вопросу и предъявляют достаточно высокие требования к застройщикам. В частности, для Райффайзенбанка первостепенное значение имеет репутация компании: опыт работы, количество уже введенных в эксплуатацию домов и т. д. Кроме этого, в большинстве случаев, наш банк выдает аккредитацию строящимся объектам только после возведения третьего этажа. Такие меры предосторожности позволяют минимизировать риски клиентов, которые покупают недвижимость по договору долевого участия. Несмотря на то что с 1 июля 2019 года возведение жилой недвижимости перешло на принципы так называемого проектного финансирования с применением эскроу-счетов, эта тема пока остается актуальной. Причина проста — многие застройщики Самарской области получили разрешение на строительство новых объектов еще по старым правилам.

Можно ли получить льготную ипотеку под строительство собственного дома?

Пока что такая возможность в государственной программе не предусмотрена. В качестве альтернативного варианта можно воспользоваться потребительским кредитом или оформить ипотеку под залог имеющегося жилья (https://www.raiffeisen.ru/retail/mortgageloans/nedvizhimost-pod-zalog-imejushhegosja-zhilja/). Кстати, кредит в рамках этой ипотечной программы в Райффайзенбанке можно получить без первоначального взноса.

А если ипотека уже оформлена, но семья попадает в категорию льготников, может ли он рассчитывать на пересмотр ставки?

Да, при условии, что действующий ипотечный кредит отвечает всем требованиям программы субсидирования ставки. Если семья купила в кредит квартиру в строящемся доме или готовое жилье у первого собственника — юридического лица, а после 1 января 2018 года у них родился второй и последующие дети, то они могут рефинансировать кредит по сниженной ставке.

Право на снижение ставки сохраняется, даже если семья единожды уже воспользовалась программой рефинансирования по этому кредиту.

Можно ли вносить материнский капитал для первоначального взноса при получении ипотеки с господдержкой?

В условиях программы предусмотрено использование средств материнского капитала, но не в качестве первоначального взноса, а для частичного или полного досрочного погашения.

Куда обратиться и какие документы нужно предоставить, чтобы получить льготную ипотеку?

Принципиальных отличий в механизме оформления ипотеки на общих условиях и по программе господдержки нет. Первое, что нужно сделать — обратиться в банк. В части документов тоже все стандартно. Единственное, что нужно предоставить дополнительно — свидетельства о рождении детей.

К слову, для согласования заявки на ипотеку и передачи документов не обязательно посещать отделение банка. В Райффайзенбанке весь документооборот может происходить через дистанционные каналы или, проще говоря, онлайн-сервисы (сайт банка, электронная почта, чат в онлайн-банке и др.), а очный визит нужен только один раз — в день сделки.

Дальнейшее обслуживание кредита — внесение платежей, частичное или полное досрочное погашение и т.п. — можно также осуществлять удаленно через личный кабинет в онлайн-банке.