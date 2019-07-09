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Преступления Происшествия

Замначальника отдела судебных пристав, подозреваемого во взятке, арестовали на два месяца

САМАРА. 9 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 5 июля, Самарский районный суд Самары под председательством Елены Грибовой удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу на два месяца (до 4 сентября) подозреваемого во взяточничестве заместителя начальника отдела судебных приставов Октябрьского района Романа Казакова.

Напомним, по версии следствия, 4 июля подозреваемый получил от директора ООО 500 тыс. рублей. Предположительно, деньги предназначались за прекращение исполнительного производства по взысканию с фирмы задолженности - более миллиона рублей.

Уголовное дело в отношении возбудил Второй отдел по особо важным делам областного СУ СК по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки").

Следствие продолжается. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет УФСБ России по Самарской области.

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