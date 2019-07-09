Капремонт спуска к причалу в с. Рождествено закончился уголовным делом

После прокурорской проверки возбудили уголовное дело по факту мошенничества при исполнении муниципального контракта по капремонту спуска к причалу в с. Рождествено. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

12 октября 2018 г. МБУ "УГЖКХ" Волжского района заключило контракт с ООО "СтройСнаб". Подрядчику оплатили работы на 725 тыс. рублей. Но проверка показала, что в акте приемки указаны работы, которые фактически не соответствуют видам и объемам реально сделанных.

В результате было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").