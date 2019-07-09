Прокурором Промышленного района Самары стал Вячеслав Бобровский

На должность прокурора Промышленного района Самары назначен старший советник юстиции Вячеслав Бобровский. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Вячеслав Бобровский родился в 1975 г. в Тольятти. В 1997 г. он окончил Самарскую гуманитарную академию и начал службу в органах прокуратуры. В разное время работал следователем, старшим следователем прокуратуры Ставропольского района, старшим следователем прокуратуры Центрального района, старшим следователем прокуратуры Тольятти, старшим помощником прокурора Тольятти, заместителем прокурора Автозаводского района, заместителем прокурора Тольятти, заместителем прокурора Ленинского района Самары. С 2016 г. Бобровский занимал должность прокурора Сызрани.

В 2017 г. он был награжден Знаком отличия "За верность закону" 1 степени.