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Преступления Происшествия

В Волжском районе вооруженный мужчина отобрал у почтальона сумку с пенсиями

САМАРА. 10 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В минувшую субботу, 6 июля, в пос. Журавли Волжского района неизвестный мужчина ограбил почтальона, сообщает samara.kp.ru.

48-летняя Ксения получила в отделении в с. Воскресенка, где она работает, пенсионные выплаты, которые нужно было разносить в Журавлях. Женщина уже раздала большую часть суммы и в 15:20 хотела зайти за покупками в магазин на ул. Дорожной.

"Прямо перед входом к потерпевшей со спины подошел неизвестный. Он приставил ей в бок пистолет, завернутый в прозрачный файл, и забрал из сумки кошелек, где находились пенсии, которые почтальон не успела раздать", — сообщил изданию источник, знакомый с ситуацией.

Как уточнили в полиции, добычей злодея стали 90 тыс. рублей. Получив желаемое, налетчик сел в автомобиль, предположительно, черную Lada Vesta, и скрылся с места событий. Сотрудница "Почты России" была шокирована и практически сразу сообщила о произошедшем в ОВД.

Со слов очевидцев, на голове нападавшего была фуражка, глаза закрывали солнцезащитные очки. Роста он не очень высокого. Где налетчик сейчас — неизвестно, по горячим следам отследить его автомобиль и задержать подозреваемого не удалось.

Сейчас по факту происшествия возбуждено уголовное дело. Силовики проводят оперативные мероприятия, направленные на установление местонахождения преступника и всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается.

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