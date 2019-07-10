В ПАО "Транснефть" выбрали лучших по профессии

1-4 июля самарская земля принимала финальный этап XIX конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" среди работников ПАО "Транснефть". Мероприятие проходило на базе АО "Транснефть - Приволга". По итогам соревнований хозяева завоевали шесть первых мест из 13-ти и стали лучшими в командном зачете.

Теория плюс практика

Открывая конкурс, вице-президент ПАО "Транснефть" Павел Ревель-Муроз отметил, что компания системно подходит к вопросам подготовки кадров: "Конкурс дает возможность оценить качество подготовки специалистов, как они осваивают новое оборудование, новые технологии".

В конкурсе приняли участие представители 19 организаций системы ПАО "Транснефть" из всех регионов России — всего 212 человек. Конкурсантам предстояло продемонстрировать свой уровень теоретической и практической подготовки. Напряженные трехдневные баталии проходили одновременно на нескольких площадках. За звание лучших соревновались представители основных профессий трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов — операторы нефтепродуктоперекачивающих станций, операторы товарные, слесари по ремонту технологических установок, водители, машинисты экскаватора, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Впервые в истории состоялись показательные выступления ремонтных бригад АО "Транснефть - Приволга" и АО "Транснефть - Сибирь" — победа досталась волжанам.

Сложные задания, высокие результаты

Команда АО "Транснефть - Приволга" показала отличный результат, завоевав шесть первых мест. Так, лучшим среди операторов нефтепродуктоперекачивающих станций стал Михаил Носков. "Соперники были очень подготовленные, поэтому, конечно, переживал. Но когда настала пора практического этапа и я сел в кресло оператора, то все волнение как рукой сняло, и я просто делал свою работу", — поделился впечатлениями Михаил.

Среди операторов товарных лучшим стал сотрудник Самарского районного нефтепроводного управления (РНУ) АО "Транснефть - Приволга" — Александр Захаров, а сотрудник Саратовского РНУ Антон Трофимов стал лучшим среди слесарей по ремонту технологических установок, Николай Астапов из Самарского РНУ — среди водителей, а Алексей Сапрыкин — среди машинистов экскаватора.

"Самым сложным заданием было "рисование", когда нужно было, управляя тяжелой машиной, ювелирно вырисовывать слово кисточкой, прикрепленной к ковшу экскаватора", — поделился Алексей.

Генеральный директор АО "Транснефть - Приволга" Дмитрий Бузлаев отметил, что он очень доволен результатами, которые показали конкурсанты: "Шесть первых мест и победа в командном зачете — это большой прогресс и результат кропотливого труда и высокого профессионализма наших наставников".

Сборная команда из победителей конкурса ПАО "Транснефть" за два последних года примет участие в международном конкурсе профмастерства, который пройдет в августе 2019 года на объектах АО "КазТрансОйл" (Республика Казахстан).

Конкурс стал заметным событием не только в профессиональной жизни ПАО "Транснефть", но и в сфере благотворительности. В ходе конкурса профмастерства воспитанники детского дома в Чапаевске получили в подарок микроавтобус.

"Это не просто автобус, это путевка в жизнь, ведь ребятам важно выезжать на фестивали, творческие конкурсы, спортивные соревнования. Благодаря "Транснефти" это стало реальностью!", — отметила директор детского дома Наталья Калабекова.

Напомним, волонтерское движение объединило более 40 тысяч сотрудников "Транснефти", за 2018 год компанией было реализовано более 850 добрых дел, помощь получили более 54 тысяч человек.

Павел Ревель-Муроз, вице-президент ПАО "Транснефть":

— Кадры для компании — основной капитал. Каждый, выполняя задачу на своем месте, обеспечивает безаварийную, надежную работу всей системы. Мы работаем в 68 регионах, и чтобы круглосуточно система функционировала, нам нужны специалисты высокой квалификации.