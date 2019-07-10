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Банк "Открытие" выдал 100 млрд рублей кредитов малому и среднему бизнесу

САМАРА. 10 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Банк "Открытие" выдал 100 млрд рублей кредитов малому и среднему бизнесу с начала 2018 года. С момента старта новой стратегии и перезапуска кредитования банк обеспечил доступ к кредитам для 6,5 тысяч компаний и индивидуальных предпринимателей.

Лидерами по объему продаж стали Москва (16,5 млрд) и Санкт-Петербург (7,9 млрд), третье место занял — Ростов-на-Дону (5 млрд).

"По итогам первого полугодия 2019 года объем продаж кредитов МСБ выполнен на 104% в соответствии со стратегией 2020. Такие темпы роста стали возможны благодаря внедрению кредитного конвейера, рассмотрению кредитной заявки в течение короткого срока — 8 дней, выгодных условий кредитования, куда входят долгосрочные кредиты, и широкой кредитной линейки для разных отраслевых сегментов". — прокомментировала показатели заместитель президента-председателя правления банка "Открытие" Надия Черкасова.

Банк стремится построить бренд, который предлагает предпринимателям высокий уровень качественного сервиса. "Открытие" фокусируется на формировании лучшего клиентского опыта в таких приоритетных направлениях, как открытие счета, РКО, кредитование и внешнеэкономическая деятельность", — добавила Надия Черкасова.

В течение 2019 года "Открытие" планирует привлечь 145 тысяч новых клиентов на расчетно-кассовое обслуживание. Больше половины клиентов привлекается через digital-каналы и 97% клиентов пользуются дистанционными каналами при обслуживании. Текущая клиентская база Открытия составляет 185 тысяч активных клиентов. До конца 2020 года планируется рост клиентской базы в два раза.

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