Двух мужчин с оружием задержали в Красноярском районе за незаконную охоту

В Красноярском районе сотрудники департамента охоты и рыболовства задержали браконьеров с оружием на УАЗе в посадке леса "Грязненский" у пос. Коммунарский. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Как выяснили приехавшие на место происшествия полицейские, задержанными оказались двое мужчин — местные жители 39 и 30 лет. Также правоохранители изъяли ружье, стреляные гильзы, оптический прицел и транспорт. Дома у подозреваемых провели обыски.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 258 УК РФ ("Незаконная охота, совершенная группой лиц по предварительному сговору").