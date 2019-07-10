16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Двух мужчин с оружием задержали в Красноярском районе за незаконную охоту В Волжском районе вооруженный мужчина отобрал у почтальона сумку с пенсиями В суд отправили дело топ-менеджера "Кузнецова", подозреваемого в подкупе Капремонт спуска к причалу в с. Рождествено закончился уголовным делом Замначальника отдела судебных пристав, подозреваемого во взятке, арестовали на два месяца

Преступления Происшествия

Двух мужчин с оружием задержали в Красноярском районе за незаконную охоту

КРАСНЫЙ ЯР. 10 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 29
Версия для печати

В Красноярском районе сотрудники департамента охоты и рыболовства задержали браконьеров с оружием на УАЗе в посадке леса "Грязненский" у пос. Коммунарский. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Как выяснили приехавшие на место происшествия полицейские, задержанными оказались двое мужчин — местные жители 39 и 30 лет. Также правоохранители изъяли ружье, стреляные гильзы, оптический прицел и транспорт. Дома у подозреваемых провели обыски.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 258 УК РФ ("Незаконная охота, совершенная группой лиц по предварительному сговору").

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4