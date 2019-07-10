В Самарской цирке покажут шоу-шимпанзе "Джамбо"

С 20 июля в Самарском цирке впервые представят шоу-шимпанзе "Джамбо". Посетителей ожидают харизматичные артисты, сложнейшие и яркие трюки, а еще — бегемот, крокодилы, верблюды, обезьяны шимпанзе, дикобразы, ламы и десятки других экзотических животных.

Крутые сальто и перевороты, прыжки и невероятные взлеты под самым куполом цирка продемонстрируют отважные "Акробаты на батуте". Романтическая история воздушных гимнастов на корд-де-волане Анны и Ильи Жуковых — не оставят равнодушным ни одного зрителя, находящегося в зале.

Не менее яркий и запоминающийся номер программы — "Полотна" Карена Сафаряна. Артист легко и непринужденно парит над манежем на струящихся белых саванах. Также в программе он представит свое фирменное "Колесо риска". На огромной скорости и на высоте 12 метров артист выполняет трюки с завязанными глазами и делает сальто без страховки.

Зрелищный номер с танцевальными элементами, сложными вращениями и поддержками представят акробаты на роликах Надежда и Дмитрий Важдаевы.

Гвоздь программы — аттракцион "Джамбо" под руководством Тиграна Акопяна. Экзотические животные — верблюды, дикобразы, ламы сменяют друг друга на манеже. Одна из самых знаменитых — 15 летняя бегемотиха Юлиана. "Звезда" весит почти три тонны и обладает весьма непростым характером. Однако дрессировщику удалось найти к Юлиане подход и обучить уникальным трюкам.

Также в программе Тиграна Акопяна аттракцион дрессированных верблюдов "Восточные фрески". Никого не оставит равнодушным и шоу-пародия на эстрадных знаменитостей с участием шимпанзе.

Беззаботные дрессированные бобтейлы и болонки Надежды Важдаевой — настоящий антистрессовый сеанс. А сидящим на первых рядах надолго запомнится номер Святослава Колыхалова "Экзотика" с участием крокодилов и змей.

На протяжении всего представления веселить зрителей намерен дуэт клоунов "Арго" Аргама Маргаряна и Эмиля Оганяна.