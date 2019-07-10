ТТУ ищет подрядчика для строительства трамвайной линии от ул. Ташкентской к "Самара Арене"

МП "ТТУ Самара" выступило заказчиком в конкурсе на строительство трамвайных путей с ул. Ташкентской в сторону стадиона "Самара Арена" при движении со стороны 15 микрорайона. Соответствующие документы размещены на сайте Госзакупок.

Согласно условиям конкурса, подрядчик должен будет демонтировать вместе с основанием асфальтобетонное покрытие и стальные опоры на ул. Ташкентской и Московском шоссе, вывезти строительный мусор, переложить трамвайные пути, организовав поворот, переложить кабель, обустроить освещение и наладить автоматизацию и обогрев стрелочных переводов, установить светофоры, дорожные знаки и остановочные павильоны, восстановить асфальтобетонное покрытие.

Начальная (максимальная) цена договора 71,77 млн рублей. Деньги выделят из бюджета Самары. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 29 июля. Итоги подведут 31 июля. На исполнение контракта подрядчику дается шесть месяцев.