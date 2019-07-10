ДК в селе Августовка будет отремонтирован

В среду, 10 июля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с главой Большечерниговского района Тамарой Перовой. Ключевой темой разговора стала реализация в муниципалите национальных проектов.

По словам Тамары Перовой, в рамках нацпроектов уже началось строительство модульного ФАПа в поселке Иргизский. Работы выполнены на 30%.

Глава района передала губернатору благодарность от жителей поселка Глушицкий, где запланированы строительство насосно-фильтровальной станции и прокладка нескольких километров водопроводной сети с ответвлением в поселение Пензено. В общей сложности проект позволит обеспечить питьевой водой около 3 тыс. человек. "Очень важно, чтобы мы справились с этой задачей. Прошу вас непрерывно контролировать качество работ", - обратился к Тамаре Перовой глава региона.

Также участники встречи обсудили судьбу Дома культуры в сельском поселении Августовка. Это один из самых больших сельских ДК губернии, гордость всех жителей района. По инициативе губернатора объект был включен в нацпроект "Культура", его ремонт запланирован на 2020 год.

Дмитрий Азаров поинтересовался, предусмотрено ли восстановление светомузыкального фонтана, который был обустроен возле ДК в советское время и сегодня не работает. Глава региона заверил: совместно с районными властями, профильными ведомствами будет проведен поиск источников финансирования работ по восстановлению фонтана.

"Это дело принципа. Прошло 30 лет, а люди до сих пор помнят, что в поселении работал светомузыкальный фонтан, - отметил Дмитрий Азаров. - У нас должна быть гордость за такие знаковые места!"