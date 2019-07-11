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Преступления Происшествия

В самарской колонии обнаружен пособник террористов, напавших на Нальчик в 2005 году

САМАРА. 11 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники ФСБ обнаружили в самарской колонии вероятного пособника террористов, совершивших вооруженное нападение на Нальчик в октябре 2005 года.

Как сообщает региональное управление ФСБ, информация о возможной причастности мужчины, отбывающего наказание, к деятельности незаконных вооруженных формирований северокавказского бандподполья и вооруженному нападению на Нальчик была получена во время оперативных мероприятий, проведенных совместно с сотрудниками областного УФСИН.

В дальнейшем удалось подтвердить информацию о том, что 35-летний гражданин России, осужденный за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и убийство к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, в 2005 г. оказывал помощь членам незаконных вооруженных формирований.

"В частности, с использованием автомобиля он осуществлял транспортировку огнестрельного оружия и боеприпасов (свыше 40 единиц автоматического оружия и пистолетов, пять ящиков гранат, несколько тысяч боеприпасов), сознавая, что указанные предметы будут использоваться в преступной деятельности радикальными группировками. Пособничество членам незаконного вооруженного формирования указанное лицо оказывало по религиозным соображениям, а также из-за наличия родственных связей с некоторыми участниками нападения", - отметили в УФСБ России по Самарской области.

Сейчас полученные материалы оперативно-розыскной деятельности направлены в СУ СК России по Республике Кабардино-Балкария для использования в доказывании по уголовному делу, возбужденному Главным управлением Генеральной прокуратуры РФ в ЮФО по статьям "Убийство", "Теракт" и "Бандитизм".

Нападение на Нальчик было совершено 13-14 октября 2005 года. До 200 боевиков атаковали здания силовых структур. В результате акции погибло 14 мирных жителей и 35 сотрудников милиции и силовых структур, ранено более 240 человек, из них 129 сотрудников правоохранительных органов. 95 членов преступного сообщества, которые участвовали в нападении, были убиты в результате контртеррористических операций. Правоохранительные органы задержали еще 73 человека. В 2014 г. Верховный суд Кабардино-Балкарии приговорил к длительным (в том числе пожизненным) тюремным срокам 57 подсудимых.

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