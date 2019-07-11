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Промсвязьбанк профинансирует химический завод "ИВ Циклен" по программе "8,5%" в Тольятти

САМАРА. 11 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Промсвязьбанк профинансировал тольяттинский завод "ИВ Циклен" по программе льготного кредитования корпорации МСП — "8,5%". Компании открыт лимит кредитования на сумму 160 млн рублей, из них 49,9 млн рублей — гарантия со стороны Корпорации МСП.

Средства будут направлены на приобретение сырья и материалов для увеличения объемов производства и экспорта малотоннажной промышленной химии (растворители, разбавители, кубовый остаток ректификации абсорбента). Финансовая поддержка проекта позволит компании увеличить выпуск продукции до 3 тыс. тонн в месяц.

В планах завода — модернизация оборудования по выпуску гидроксиламина сернокислого кристаллического (ГАС). Гидроксиламин используется при производстве широкого спектра химической продукции, в медицине, кино-фото индустрии и других сферах.

"ПСБ активно участвует в реализации программ господдержки бизнеса. Мы ориентируемся на долгосрочные партнерские отношения со своими клиентами. Банк стал участником программы "8,5%" в марте 2019 года и на 1 июля выдал 4,3 млрд рублей. До конца года ПСБ планирует прокредитовать компании малого и среднего бизнеса на 10 млрд рублей в рамках Программы "8,5%", — говорит заместитель регионального директора самарского офиса ПСБ Виталий Белоцкий.

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