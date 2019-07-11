АО "Транснефть-Приволга" подвело итоги деятельности в области охраны труда за первое полугодие

АО "Транснефть-Приволга" подвело итоги работы в области охраны за первое полугодие 2019 года. За истекший период на реализацию мероприятий в рамках Года охраны труда общество направило свыше 51 млн рублей.

В числе основных направлений - обеспечение работников АО "Транснефть-Приволга" современными средствами защиты для безопасного производства работ и сохранения здоровья, проведение инструктажей и обучения персонала по охране труда, специальная оценка условий труда на рабочих местах, контроль за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий, а также осуществление периодических медицинских осмотров и профилактической противоэнцефалитной вакцинации.

Предприятие приобрело для сотрудников средства индивидуальной защиты, специальную одежду и обувь, организовало обучение персонала в области охраны труда, в том числе на курсах целевого назначения.

Особое внимание оценке знаний и навыков персонала в области охраны труда было уделено во время проведения ежегодного конкурса профессионального мастерства работников на звание "Лучший по профессии".

В рамках реализации комплекса мероприятий в апреле 2019 г. среди работников филиалов общества был организован и проведен конкурс "День безопасности труда", подведены итоги конкурса "Лучшее подразделение по охране труда за 2018 год". Цель конкурсов - определение профессионального уровня ответственности работников за соблюдение требований охраны труда. В командном зачете победителями признаны Саратовское районное нефтепроводное управление и нефтеперекачивающая станция "Покровская" Самарского районного нефтепроводного управления.

Открытые уроки по охране труда специалисты служб охраны труда провели в школах, средних и высших учебных заведениях Самарской, Волгоградской, Саратовской и Оренбургской областей (на их территории расположены производственные объекты общества).

В рамках форума "Самарская линия успеха-2019" в мае текущего года состоялась церемония награждения победителей областного смотра-конкурса на лучшую организацию Самарской области по обеспечению безопасных условий и охраны труда. Самарское районное нефтепроводное управление заняло третье место в номинации "Лучшая организация работы по охране труда среди организаций производственной сферы".

В олимпиаде по охране труда среди команд, представлявших крупные промышленные предприятия Самарской области, команда АО "Транснефть-Приволга" заняла первое место.

Во всех подразделениях АО "Транснефть-Приволга" организованы тематические мероприятия: фотоконкурсы и конкурсы рисунков и поделок среди детей сотрудников предприятия, посвященные Году охраны труда.

Во втором полугодии мероприятия, посвященные Году охраны труда, будут продолжены. В частности, на октябрь 2019 года в АО "Транснефть-Приволга" запланировано проведение научно-технической конференции молодежи под знаком Года охраны труда.

Регулярное проведение мероприятий по развитию и внедрению культуры безопасности, улучшению условий труда, обеспечению компетентности работников является приоритетной задачей, направленной на предотвращение травматизма персонала на объектах АО "Транснефть-Приволга".