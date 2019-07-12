Дмитрий Азаров провел встречу с представителями пивоваренной отрасли

В четверг, 11 июля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с руководителями пивоваренных компаний Самарской области.

На совещании, которое было инициировано крупнейшими представителями отрасли, обсуждали вопросы сохранения уровня налоговых отчислений в региональный бюджет и противодействие нелегальному рынку.

На сегодняшний день пивоваренная отрасль самарского региона является крупнейшей в Приволжском федеральном округе — на нее приходится порядка 30% производства продукции. Основной объем формируют крупнейшие производители региона ООО пивоваренная компания "Балтика" и АО "Жигулевское пиво" По данным статистики, в губернии работает 61 пивоваренное производство. На предприятиях в общей сложности создано более 2 тыс. рабочих мест, каждое из которых, по экспертным оценкам, формирует от 5 до 10 рабочих мест в смежных отраслях (сбыт, торговля и т. д.).

"Это значительное количество рабочих мест, и мы можем понять, какое влияние имеет этот сектор промышленности на экономическое положение в регионе, учитывая значительные поступления в бюджет Самарской области", — отметил Дмитрий Азаров, открывая совещание.

Только в прошлом году пивоваренными компаниями региона уплачено более 8,6 млрд руб. акцизов — это порядка 6% собственных доходов областного бюджета. "При этом в 2019 г. мы наблюдаем тенденцию к некоторому снижению отчислений. Есть особенности 2018 г., связанные с Чемпионатом мира по футболу, при этом отмечалось и присутствие на рынке нелегальной продукции, — обратил внимание участников встречи глава региона. — Это заботит не только вас, но и федеральные и региональные органы власти, поскольку это незаконная предпринимательская деятельность, неуплата налогов, снижение поступлений в бюджеты. А из этих налогов, акцизов, в том числе, реализуются и социальные программы, строительство социальных объектов".

Руководитель региона подчеркнул: поскольку незаконная предпринимательская деятельность создает условия для недобросовестной конкуренции на рынке, снижения налоговых платежей, необходимо вместе разобраться в ситуации, что нужно предпринять, какую выстроить систему защиты от подобного рода преступлений. Именно поэтому к обсуждению вопросов были приглашены главный федеральный инспектор по Самарской области Владимир Купцов, представители контрольно-надзорных и силовых ведомств. "Ни одна компания не может решить этот вопрос самостоятельно. Только совместными усилиями, определив комплекс мер, мы сможем достичь результата", — резюмировал Дмитрий Азаров.

Представители отрасли убеждены, что противодействовать нелегальному обороту можно путем реализации существующих полномочий и регуляторных норм, а вот введение новых, подобных тем, что действуют на рынке крепкого алкоголя, лишь усугубит ситуацию с нелегальной продукцией.

"Мы считаем, что любые законодательные инициативы должны быть очень серьезно изучены и оценены с точки зрения последствий, — считает Виктория Агапова, управляющий по работе с органами государственной власти и корпоративным отношениям в регионе Урал-Поволжье ООО "Пивоваренная компания "Балтика". — Не менее важно учитывать и саму специфику пивоваренного производства. Так, инициатива введения маркировки пива по аналогии с крепким алкоголем представляется нам радикальной, но не способной принести положительный результат. Оптимальным решением может стать механизм прослеживаемости пивоваренной продукции, созданный на основе системы ЕГАИС и других государственных информационных систем".

Губернатор подчеркнул: важно не создавать ограничения для добросовестного бизнеса, одновременно последовательно борясь с нелегальным производством и оборотом продукции.

В ходе встречи был высказан ряд инициатив, которые будут способствовать выявлению незаконной деятельности по производству и реализации пива. Производители предложили сосредоточить внимание на компаниях, использующих мощности менее чем на 30%, и, предположительно, не в полном объеме декларирующих реальные объемы производства. Кроме того, следует активизировать межведомственное взаимодействие по выявлению мест незаконного производства и хранения пивоваренной продукции. Все предложения будут обобщены и проанализированы областным министерством промышленности и торговли до 1 августа и в дальнейшем взяты в работу.