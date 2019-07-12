Новокуйбышевский муниципальный перевозчик возьмет в лизинг 15 низкопольных троллейбусов

Новокуйбышевское муниципальное унитарное пассажирское транспортное предприятие выступило заказчиком по конкурсу на предоставление в лизинг 15 новых, не бывших в эксплуатации низкопольных троллейбусов. Соответствующая информация размещена на сайте Госзакупок.

Согласно конкурсной документации, троллейбусы должны быть одной марки и модели и произведены не ранее 2019 года. Заказчиком будут рассматриваться только технически исправные машины, прошедшие предпродажную подготовку. Троллейбусы не должны являться образцом, экспериментальной партией, без эксплуатационного пробега. Салон троллейбуса должен вмещать не менее 100 пассажиров и быть оборудован аппарелью, обеспечивающей посадку пассажиров с ограниченной подвижностью, площадкой для размещения кресла-коляски и устройством для ее фиксации, системой понижения уровня пола со стороны посадки пассажиров. В салоне должны быть установлены сиденья для лиц приоритетной категории с откидными поручнями и расширенными подушками для сидения. Сзади троллейбуса должна быть предусмотрена лестница с откидывающейся площадкой. Площадка должна иметь антискользящую поверхность и надежную защелку-фиксатор в сложенном положении. В салоне троллейбуса должно быть установлено не менее 26 пассажирских сидений раздельного типа с мягкими вставками, расположенных вдоль правого и левого бортов и задней стенки.

Транспорт будет в лизинге до 30 сентября 2024 года. По истечении срока контракта при полной уплате выкупной стоимости техники, лизинговых платежей, пеней, штрафов и иных платежей троллейбусы перейдут в собственность НМУ ПТП.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 253,18 млн рублей. Деньги выделят из бюджета Новокуйбышевска. Итоги конкурса подведут 19 июля. Контракт может быть подписан не ранее чем через 10 дней с момента оглашения результатов аукциона. Передать транспорт заказчику лизингодатель должен будет не позднее пяти дней с момента заключения контракта.