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Более полумиллиона клиентов ВТБ открыли промо-вклад "Время роста"

САМАРА. 12 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ВТБ продлевает сезонный промо-вклад "Время роста". Предложение доступно до 31 июля 2019 года включительно в любом розничном отделении как для клиентов, имеющих сбережения в банке, так и для новых вкладчиков. С момента запуска, за полгода, его открыли более 500 тысяч человек.

Максимальная доходность по промо-вкладу достигает 8,25% годовых с учетом капитализации процентов, при активном использовании "Мультикарты" с подключенной опцией "Сбережения". Также есть возможность самостоятельно открыть "Время роста онлайн" в мобильном и интернет-банке. В этом случае максимальная ставка составит 8,4% годовых с учетом капитализации.

Вклад можно открыть в рублях на срок 180, 380 и 1080 дней. Минимальная сумма составляет 30 тысяч рублей. Начисленные проценты выплачиваются на мастер-счет или капитализируются (остаются на вкладе) по выбору клиента. Пополнение и снятие не предусмотрены. Размещенные на счете средства (до 1,4 млн руб.) застрахованы АСВ.

"Сезонный промо-вклад "Время роста" был предложен нашим клиентам в феврале этого года. С того момента мы уже второй раз принимаем решение о его продлении, так как наблюдаем повышенный интерес как у новых, так и у действующих вкладчиков. В рамках стратегии ВТБ мы нацелены на активное продвижение цифровых продуктов, поэтому промо-вклад "Время роста онлайн" предложен на особых условиях — открыв его в дистанционных каналах, можно получить повышенный доход", — отмечает Юлия Деменюк, старший вице-президент, заместитель руководителя департамента розничных продуктов ВТБ.

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