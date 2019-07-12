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Преступления Происшествия

Жителя Жигулевска забили до смерти якобы из-за проигранной машины

ЖИГУЛЕВСК. 12 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Жигулевске полицейские возбудили еще одно уголовное дело в отношении двух мужчин, уже обвиняемых в нанесении тяжких травм. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Напомним, в феврале 2019 г. в квартире на ул. Интернационалистов нашли убитым 47-летнего мужчину. Как выяснилось, потерпевший пришел с 25-летним мужчиной в гости к 36-летнему хозяину жилплощади. Они выпивали, а потом поссорились.

По данным следствия, во время застолья мужчины играли и потерпевший якобы проиграл свой ВАЗ-2103. Мужчина отказался отдавать машину и собутыльники его забили насмерть. Во время избиения жертву заставили написать расписку о передаче машины.

Именно из-за этого на мужчин возбудили второе уголовное дело по ч. 3 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство").

Одного из подозреваемых задержали дома, второй пытался скрыться в Тольятти. Оба они не работают и имеют судимости. Сейчас они находятся под стражей.

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