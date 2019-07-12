Страховой Дом ВСК запускает продукт "Сборная здоровья"

Программа предусматривает комплексную защиту для детей от критических заболеваний, несчастных случаев, включая риск спортивных травм и сервисы ежедневного пользования.

Уникальность продукта "Сборная здоровья" заключается в возможности приобретения риска критических заболеваний актуальных именно для детей в дополнение к стандартым рискам несчастного случая. Также в программу включена защита на случай получения травм во время занятия спортом и защита от потери кормильца семьи.

Вместе со страхованием по основным рискам клиент получает возможность приобрести полезные ежедневные дистанционные сервисы, которые позволяют жить в активном ритме 24/7:

"Телемедицина" — предусмотрено неограниченное количество консультаций педиатра и врачей узкой специализации,

"Второе мнение" — верификация диагноза тяжелого заболевания у зарубежных экспертов,

"Счастливое детство" — неограниченное количество консультаций с профессиональнымии детскими психологами,

"Спортивная онлайн-школа" — 5 видов активностей (фитнес, лыжи, ролики и другие) и тренировки для всей семьи от лучших тренеров.

Программой может воспользоваться вся семья (до 5 человек), страховая сумма до 1 млн рублей.