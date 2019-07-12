Банк "Открытие" оборудовал для сбора биометрических данных пять офисов в Самарской области

Банк "Открытие" переоборудовал для приема биометрических данных клиентов три офиса в г. Самаре и два офиса в г. Тольятти. Услуга приема биометрических данных и регистрации в ЕСИА доступна каждому, кто намерен в дальнейшем удаленно пользоваться сервисами банков и государственных учреждений.

В процессе сбора биометрических данных для идентификации пользователя используются два параметра — лицо и голос. На первом этапе процедуры осуществляется сбор биометрических контрольных шаблонов (БКШ): сотрудник банка делает фотографию лица клиента, далее необходимо произнести контрольную фразу, состоящую из трех наборов цифр. Собранные данные передаются и хранятся в единой биометрической системе (ЕБС), после чего могут использоваться при дистанционном оформлении продукта или услуги любого банка, предоставляющего сервис нового формата с помощью удаленной идентификации.

Всего банк "Открытие" оборудовал 227 офисов в 54 регионах России — от Калининградской области до Приморского края — для приема биометрических данных клиентов.

"Региональные офисы уже успешно осуществляют сбор данных. Опыт работы с первыми клиентами демонстрирует, что общее количество желающих записать свои биометрические профайлы относительно невелико, так как это новая услуга, и люди пока не знают, как она работает и для чего нужна. В ближайшее время "Открытие" начнет разработку линейки специальных финансовых услуг и продуктов, изначально ориентированных на предоставление в удаленном режиме тем, чьи профили находятся в единой биометрической системе", — отметила управляющий банком "Открытие" в Самарской области Зарина Плукчи.

Напомним, что банк "Открытие" предоставляет услугу сбора биометрических данных клиентов и их регистрацию в ЕБС с января 2019 года. Для реализации проекта банк "Открытие" использовал "коробочное решение" одного из интеграторов, лидирующего на отечественном рынке биометрии. Отделения банка "Открытие", оказывающих услугу приема биометрических данных, можно найти здесь.