"Ростелеком" устроил "Бизнес драйв" для предпринимателей Самары

"Ростелеком" провел "Бизнес драйв" для самарских предпринимателей. Мастер-класс от известных российских тренеров-практиков собрал более 700 представителей малого и среднего бизнеса и прошел под девизом "Меньше слов — больше дела".

Акционер компании Gett и основатель бизнес-школы "Вверх" Владимир Маринович представил участникам "Бизнес-драйва" технику знакомств и получения важных для бизнеса контактов, а также раскрыл секреты построения эффективной команды. Полезными советами с гостями форума поделились Александр Афанасьев (проект "Нескучные финансы"), Настасья Белочкина (HyperScript.ru), Сергей Кулешов (1С-Битрикс) и Ирина Святицкая (HeadHunter).

Сергей Таболин, директор по маркетингу B2B ПАО "Ростелеком":

"Бизнес драйв" — это один из способов эффективной коммуникации нашей компании с предпринимателями по всей России. Пройдя путь от традиционного оператора связи до компании больших цифровых возможностей, мы стремимся поделиться своим опытом и помочь развитию небольших компаний. Наши спикеры-практики знакомят участников мероприятия с реальными кейсами, а "Ростелеком" — предлагает современные цифровые решения, направленные на оптимизацию бизнес-процессов".

Наладить между собой коммуникации участникам и экспертам "Бизнес драйва" помогло виртуальное сообщество, где предприниматели могли задавать спикерам вопросы, обмениваться контактами и планировать дальнейшее взаимодействие, а также знакомиться со специальными предложениями провайдера.

Анна Сеглина, директор агентства коммуникаций и центра обучения "Пратон":

"На "Бизнес драйве" мы расширили круг контактов и познакомились с людьми, которые умеют презентовать свой продукт, выступать публично, мыслить и действовать нестандартно. Это ценные составляющие успеха в любом деле".