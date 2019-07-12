Дмитрий Азаров встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Словении в России

В пятницу, 12 июля, губернатор Дмитрий Азаров встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Словении в РФ Бранко Раковцем.

Иностранная делегация уже несколько дней находится с рабочим визитом в Самарской области. Гости посетили производственные площадки ПАО "АВТОВАЗ", познакомились с предприятиями Особой экономической зоны "Тольятти", а также оценили возможности технопарка "Жигулевская долина".

В рамках встречи стороны обсудили актуальные вопросы социально-экономического, гуманитарного и туристического сотрудничества между регионами двух стран. Дмитрий Азаров в начале разговора поблагодарил словенскую сторону за насыщенную программу визита делегации Самарской области в Словению, состоявшегося в апреле этого года.

Тогда в течение трех дней прошел ряд встреч с дипломатами и руководителями ключевых предприятий, подписано соглашение о сотрудничестве между торгово-промышленными палатами Самарской области и Словении. В ходе визита большое внимание было уделено вопросам сохранения памяти героев Великой Отечественной в Республике.

"Сердечно приветствую вас на территории Самарской области как представителя народа, который по-настоящему дружественно относится и к России, и ко всем россиянам, — обратился Глава региона к Бранко Раковцу. — В этом я убедился лично, во время своего насыщенного визита в Республику".

Дмитрий Азаров отметил, что у Самарской области и Словении есть возможности для расширения сотрудничества, которые до конца еще не раскрыты, в том числе, в сфере реализации образовательных, гуманитарных программ, экономической деятельности.

Глава региона обратил внимание участников встречи на последовательный рост товарооборота. Если в 2015 году объем внешней торговли между Самарской областью и Словенией составлял $11,9 млн, то по итогам прошлого года — уже $14,5 млн. Но, по мнению губернатора, возможностей для взаимодействия — гораздо больше.

Также стороны обсудили сотрудничество в образовательной сфере. "Очень важен обмен, который мы предварительно договорились производить между нашими университетами. Рассчитываем выйти на подписание соглашений с вузами Самарской области и Словении, и эти намерения реализовать", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Бранко Раковец в свою очередь поблагодарил губернатора Самарской области за теплый прием и отметил: "Экономическая сфера — это база всех взаимоотношений". Посол также рассказал о насыщенной программе визита в Самарскую область, знакомстве с возможностями ведения бизнеса на территории региона.

"Мы побывали в Тольятти, встретились с российскими бизнесменами, чтобы обсудить и понять, в каких еще отраслях экономики мы можем начать тесное сотрудничество, — отметил Бранко Раковец. — Мы готовы наши сложившиеся хорошие отношения развивать и дальше".