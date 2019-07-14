За кражу микроволновки мужчине грозит срок до 2 лет тюрьмы

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, в дежурную часть ОМВД России по Жигулевску с заявлением обратился индивидуальный предприниматель. Мужчина сообщил, что у него из торгового отдела бытовой техники похищена микроволновая печь. Стоимость причиненного материального ущерба составила 3700 рублей.

Правоохранители осмотрели место происшествия и установили, что неизвестный мужчина, воспользовавшись занятостью продавца, похитил с витрины открытой выкладки микроволновую печь и ушел.

Они установили личность подозреваемого — им оказался безработный 49-летний местный житель, который ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления. Злоумышленник был задержан сотрудниками уголовного розыска по месту жительства. Во время опроса подозреваемый признал свою вину полностью и рассказал, что совершил преступление, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Пояснить, как он распорядился похищенным имуществом, мужчина не смог.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ "Кража". Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.