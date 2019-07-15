Банк "Открытие" успешно закрыл книгу заявок по биржевым облигациям на 10 млрд рублей

Состоялось закрытие книги заявок по биржевым облигациям банка "Открытие" серии БО-П05. Объем размещения составил 10 млрд рублей. Срок обращения облигаций — 3 года, срок до оферты — 1 год. По итогам формирования книги заявок финальная ставка купона составила 7,85% годовых, что существенно ниже первоначально объявленного диапазона.

Всего было подано 160 заявок со стороны широкого круга институциональных (банков, управляющих, страховых и инвестиционных компаний) и частных инвесторов. Совокупный спрос превысил итоговый объем выпуска в 4,5 раза.

Высокий спрос на биржевые облигации позволил несколько раз произвести снижение диапазона ставки купона и закрыть книгу заявок по ставке купона 7,85% с сохранением максимального спроса инвесторов. Рынок высоко оценил кредитное качество банка "Открытие", что позволило разместить бумаги со спредом к ОФЗ в 100 базисных пунктов.

Привлеченные денежные средства будут направлены на достижение стратегических целей банка по росту доли рынка кредитования юридических и физических лиц.

Банк "Открытие" оценивает рынок долгового капитала как устойчивый источник фондирования своих операций и рассматривает формирование рыночной кривой на различных сроках своих долговых обязательств как регулярную задачу.

"Итоги размещения выпуска наших биржевых облигаций свидетельствуют о том, что инвесторы позитивно восприняли выход банка "Открытие" на облигационный рынок и высоко оценивают бизнес-перспективы кредитной организации" — прокомментировал размещение заместитель президента-председателя правления банка "Открытие" Дмитрий Левин.

Техническое размещение биржевых облигаций состоится на Московской Бирже 16 июля 2019 года. Агентом по размещению выступит банк "Открытие".

Организаторами размещения выступили Банк "Открытие", BCS Global Markets, Газпромбанк и БК Регион.